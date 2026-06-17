Текст на Христо Раянов преразказват седмокласниците

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Текст за честността и справедливостта на Христо Раянов преразказват седмокласниците на изпита по български език и литература днес.

55 000 седмокласници са на изпит по български език и литература днес - първият от двата задължителни на изхода на прогимназиалното обучение, който служи за кандидатстване за 8-и клас. Математиката е на 19 юни.

Тестът е с продължителност 165 минути, разпределени в две части - 75 и 90 минути.

Съдържа общо 26 задачи - 18 с избираем отговор, 6 с кратък свободен, една с разширен свободен отговор и задачата за създаване на текст (преразказ на неизучавана творба).