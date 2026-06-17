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Прокуратурата ще повдигне обвинение срещу тиктокъра Стоян Колев

Диана Варникова

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Полицейски патрул от пазарджишката "Пътна полиция" задържа Колев

Очаква се днес пазарджишката Районна прокуратура да повдигне обвинение срещу Стоян Колев, който вчера преди обед бе задържан на автомагистрала "Тракия" по сигнал на пътуващ, че го е видял да размахва оръжие през люка на луксозен автомобил.

Районната прокуратура в областния град наблюдава бързото производство, образувано за това, че на 16 юни 2026 г. на автомагистрала „Тракия", в района на 60 км, община Септември, обл. Пазарджик, в посока от гр. София към гр. Бургас, моторно превозно средство - лек автомобил, марка „Ауди А8", са извършени непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото при управление на моторно превозно средство. Престъплението е квалифицирано по чл. 325, ал. 3, вр. ал. 1 от Наказателния кодекс.

На 16 юни 2026 г. е бил подаден сигнал на тел. 112, че на автомагистрала „Тракия" в района на община Септември колата на Колев криволичи по пътното платно. Малко по-късно колата е била спряна от полицейски служители от ОД на МВР-Пазарджик. В подадения сигнал е било посочено, че от люка на автомобила се е виждало оръжие. При извършената проверка е установено, че то не е огнестрелно, а пневматична пушка.

Водачът е задържан за срок до 24 часа по Закона за МВР. Той е дал кръвна проба за изследване за употреба на наркотични вещества.

След анализ на събраните факти и доказателства предстои наблюдаващият прокурор от Районна прокуратура-Пазарджик да повдигне обвинение.

Полицейски патрул от пазарджишката "Пътна полиция" задържа Колев
Полицейски патрул от пазарджишката "Пътна полиция" задържа Колев
Полицейски патрул от пазарджишката "Пътна полиция" задържа Колев

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