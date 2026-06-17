Камери на полицията засякоха бой между шофьори в Пловдив (Снимки, видео)

Има 44 системи за видеонаблюдение, разположения навсякъде в града и следят за нарушители

Системата за видеонаблюдение на полицията в Пловдив е засякла спречкване между шофьори на "Карловско шосе". От показаните кадри става ясно, че е възникнал бой между двама водачи. Те спрели на светофара, излезли от колите си и тогава започнала физическата саморазправа. След като били установени нарушителите, се оказало, че един от тях бил и криминално проявен. Съставени са им административни наказания.

Това съобщи ст. инспектор Стойчо Пенков, който е началник на сектор "Охрана и видеонаблюдение" към ОД на МВР - Пловдив.

През последния месец чрез системата за видеонаблюдение са установени близо 400 нарушения на пътя от шофьори. "Над 90% от санкционираните водачи са преминали на червен сигнал, а останалите 10% са за груби нарушения на Закона за движение по пътищата и за шофьори, които създават предпоставки за пътнотранспортни произшествия", посочи инспектор Пенков.

От началото на май МВР е започнало специализирана акция, насочена основно към водачите, които преминават на червен светофар. Нарушенията се регистрират в реално време чрез камерите за видеонаблюдение, след което в рамките на 5 до 10 минути нарушителят се спира от най-близкия полицейски патрул и му се съставя акт или фиш. Преди това служителите локализират регистрационния номер и автомобила, като обикновено водачът се спира на разстояние между 500 метра и един километър от мястото на нарушението.

В Пловдив МВР разполага с 44 камери за видеонаблюдение, които са разположени в целия град и следят непрекъснато за нарушители. При необходимост полицията използва и общинските камери, до които има достъп.