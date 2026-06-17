Двама загинаха в катастрофа край Якоруда

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Катастрофа между якорудските села Черна Места и Аврамово е взела две жертви, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Благоевград.

Пътният инцидент е около 14:30 часа вчера на път II-84 между двете села. При него товарен автомобил е прикачено ремарке, управляван от 44-годишен мъж от гоцеделчевското село Мосомище, на десен завой е навлязъл частично в лентата за насрещно движение и се е ударил челно в лек автомобил управляван от 45-годишен мъж от село, Конарско, община Якоруда. При инцидента са загинали шофьорът на лекия автомобил и 56-годишна пътничка.

Пострадали са три жени, пътуващи в лекия автомобил, като 23-годишна е с гръдни травми, фрактура на раменни кости и фрактура на гръбначен прешлен, 52-годишна е с фрактура на раменна кост и предмишница, а 55-годишна е с фрактура на бедрото.

Шофьорът на товарния автомобил са направени проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, които са отрицателни.

За случая е уведомена Окръжна прокуратура-Благоевград и е образувано досъдебно производство.