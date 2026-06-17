Ефремова прави проверки на място дали кметовете спазват сроковете за ремонт на домовете

С 385 млн. евро трябва се ремонтират 80 дома за стари хора и се строят 199 нови социални услуги

Общините да мобилизират пълния си капацитет, за да изпълнят в срок проектите си за реновиране на домовете за стари хора и изграждането на нови социални услуги, които се финансират по Националния план за възстановяване и устойчивост. Това призова социалната министърка Наталия Ефремова.

„Очаквам кметовете да се ангажират лично с този въпрос и да направят всичко възможно заедно със строителите да преодолеят всички пречки пред изпълнението на проектите. Това е изключително важно, за да осигурим за възрастните хора и за хората с увреждания достойни условия за живот и качествена грижа", каза министър Наталия Ефремова на среща с представители на общините за проследяване на напредъка на проектите им за модернизация на дългосрочната грижа.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) ще продължи засиления контрол върху тяхното изпълнение чрез проверки на място и изискване на регулярни доклади от местните власти. Министър Ефремова предупреди, че ако проектите не приключат до края на юли, то планираните услуги няма да бъдат завършени в цялост и уязвимите хора няма да получат качествена подкрепа.

Общият размер на инвестицията за модернизиране на дългосрочната грижа е 385 млн. евро. По процедурата са сключени договори за ремонт на 80 дома за стари хора и за строителство на 199 нови социални услуги за резидентна и дневна грижа. С изпълнението на проектите ще се създаде модерна инфраструктура за над 5500 възрастни хора и близо 3000 хора с увреждания. Навременното им приключване ще позволи до края на 2027 г. да бъдат закрити 42 специализирани институции, което е предпоставка да бъде завършен процесът за деинституционализация на грижата за пълнолетни хора с увреждания.

Срещата е част от регулярния диалог между МТСП и общините с цел ускоряване на реформата в дългосрочната грижа, която се финансира със средства по Националния план за възстановяване и устойчивост.