"Прогресивна България" номинира д-р Асен Меджидиев за подуправител на НЗОК

Това е единственото предложение на парламента за втори зам.-шеф на Здравната каса

"Прогресивна България" номиринра д-р Асен Меджидиев за поудправител на НЗОК. Д-р Меджидиев е бивш министър на здравеопазването в служебното правителство на Гълъб Донев, а към момента е председател на Столичната лекарска колегия и шеф на отделението по УНГ болести на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов". Работил е още в Пета градска клинична болница и УМБАЛ "Св. Анна".

Днес е последният ден, в който парламентарните групи могат да предложат кандидат за поста на втори подуправител на НЗОК. Депутатите имаха 5-дневен срок да представят своите кандидати след приетите решения на извънредно заседание на Комисията по здравеопазването в четвъртък, а след това и в пленарна зала. Процедурата продължава в следващите 3 дни, в които депутатите ще могат да отправят въпроси към кандидата.

Единствената номинация за втори подуправител на НЗОК дойде от "Прогресивна България", които инициираха процедурата за вакантното място. Това се случи няколко дни след като поискаха оставката на сегашното ръководство на касата - управителя доц. Петко Стефановски и заместника му проф. Момчил Мавров. Оставката им беше поискана още от парламентарните групи на ДБ и ДПС.

След внесените проекторешения за освобождаването на постовете управителят на НЗОК Стефановски подаде оставка, а часове след това оставка последва и от подуправителя Мавров.

Днес изтича и срокът, в който институциите и неправителствените организации могат да дадат становищата си относно освобожденията в ръководството. Очаква се в здравната комисия да бъдат разгледани и проекторешенията на ПБ, ДБ и ДПС за оставките на Стефановски и Мавров, но не е насрочено заседание тази седмица.