Полицията издирва шофьор, май прегазил човек до чирпанско село

Полицията издирва шофьор на пътно превозно средство, участвало в катастрофа на пътя за село Ценово в община Чирпан. Инцидентът е станал преди 22:28 часа на 15.06.2026 г., съобщават от пресцентъра на ОДМВР в Стара Загора. От гам молят всеки, който може да даде информация, да се обади в полицията.

По първоначална информация на 15.06.2026 г., около 22:28 ч., на тел. 112, е получено обаждане от 54-годишна жена за човек, който лежи в безпомощно състояние на пътя в близост до местност "Ерека". На място незабавно е изпратен полицейски екип.

Установен е 77-годишен мъж. Екип на Спешния център е транспортирал мъжа до филиала в Чирпан. В 23:45 ч. той е починал. Работата по изясняването на всички факти и обстоятелства по случая продължава в рамките на започнато в РУ-Чирпан досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура - Стара Загора.