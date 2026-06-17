ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Арнаутович с два рекорда при победата над Йордания

Времето София 26° / 25°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23058074 www.24chasa.bg

Полицията издирва шофьор, май прегазил човек до чирпанско село

Ваньо Стоилов

[email protected]

1376

Полицията издирва шофьор на пътно превозно средство, участвало в катастрофа на пътя за село Ценово в община Чирпан. Инцидентът е станал преди 22:28 часа на 15.06.2026 г., съобщават от пресцентъра на ОДМВР в Стара Загора. От гам молят всеки, който може да даде информация, да се обади в полицията.

По първоначална информация на 15.06.2026 г., около 22:28 ч., на тел. 112, е получено обаждане от 54-годишна жена за човек, който лежи в безпомощно състояние на пътя в близост до местност "Ерека". На място незабавно е изпратен полицейски екип.

Установен е 77-годишен мъж. Екип на Спешния център е транспортирал мъжа до филиала в Чирпан. В 23:45 ч. той е починал. Работата по изясняването на всички факти и обстоятелства по случая продължава в рамките на започнато в РУ-Чирпан досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура - Стара Загора.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание