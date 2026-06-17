Община Русе набира експерти и доброволци в подкрепа на зелената система

Община Русе започва инициатива за по-активно участие на експерти и граждани в дейностите по опазване, поддържане и развитие на зелената система на територията на общината. Инициативата включва две основни направления, съобщиха от общината.

Първото предвижда създаването на експертен състав от външни специалисти в областта на дендрологията, ландшафтната архитектура, лесовъдството, фитопатологията, арбористиката, екологията и други свързани професионални направления. Одобрените кандидати ще подпомагат местната администрация при разглеждането на случаи от висок обществен интерес, свързани със зелената система.

Второто направление е насочено към изграждането на доброволческа мрежа от граждани, които желаят да участват в дейности по поддържане и опазване на зелената система, включително поливане и поддържане на новозасадена растителност, участие в озеленителни инициативи, събиране на информация за състоянието на дървесната растителност, сигнализиране за проблеми и подпомагане на актуализирането на данни в Географската информационна система (ГИС) на Община Русе.

Желаещите да се включат в едно от двете направления могат да подадат заявление по съответния образец в срок до 20 юли 2026 г.

Заявленията трябва да се изпращат на електронен адрес: [email protected]. Образците можете да намерите тук:

- Заявление за включване в състава на експертна работна група от външни специалисти и експерти

- - Заявление за включване в доброволческа инициатива за дейности по поддържане и опазване на зелената система на територията на община Русе

Община Русе цели да насърчи партньорството между администрацията, експертната общност и гражданите за развитието и поддържането на устойчива, безопасна и добре развита зелена система в интерес на всички жители на общината.