Детски хор „Дунавски вълни" ще представи отличения си международен репертоар пред русенската публика

Детски хор „Дунавски вълни" при Общинския детски център за култура и изкуство ще изнесе своя традиционен годишен концерт на 20 юни /събота/ от 18:30 часа в зала „Филхармония". Събитието ще се проведе съвместно с Дамски камерен хор „Дунавски вълни" при НЧ „Ангел Кънчев – 1901" – Русе. Диригент на двата състава е Весела Тодорова, а на пианото ще акомпанират Гергана Вичева и Елена Колева, съобщиха от община Русе.

Концертът идва броени седмици след поредния значим международен успех на детския хор. В началото на месеца младите изпълнители представиха Русе и България на престижния Международен фестивал „Victoria Adriatic Choral Competition" в Опатия, Хърватия. От музикалния форум русенските таланти се завърнаха с впечатляващи отличия – Златна диплома първа степен в категория „Класическа хорова музика", Специална награда за изключителна хорова програма и Гран при за цялостно представяне, придружено със златна статуетка. Участието на хора в международния фестивал беше осъществено с финансовата подкрепа на Община Русе по Програма „Култура" 2026.

По време на конкурсната програма хористите интерпретираха произведения от Томас Морли, Миклош Кошар, Михаил Гоголин, Иван Спасов и Милко Коларов. Част от репертоара, донесъл престижните международни отличия, ще бъде представен и пред русенската публика по време на годишния концерт.

Входът за концерта на 20 юни е свободен. Организаторите канят всички приятели и почитатели на хоровото изкуство да се насладят на една вечер, посветена на музиката, таланта и успехите на младите русенски хористи.