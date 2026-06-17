12-годишен подкара мотоциклет в Казанлък и катастрофира

По първоначална информация, на 16.06.2026 г., около 15:50 ч. в град Казанлък по улица "Крали Марко" се движил мотоциклет, неизвестна марка и модел, нерегистриран по надлежния ред, управляван от неправоспособно 12-годишно момче, съобщават от пресцентъра на ОДМВР в Стара Загора. То загубило контрол над управляваното МПС и паднало на платното за движение.

Пострадало е момчето, откарано е със собствен транспорт до филиала на Спешна помощ в града, където му е оказана медицинска помощ и е освободено.

Местопроизшествието е посетено от полицейски екип на РУ-Казанлък. Непълнолетният водач е тестван за употреба на алкохол, отчетен е отрицатен резултат. На родителя му е съставен акт за установено административно нарушение.