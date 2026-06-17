Пламен Абровски: Държавата ще е безкомпромисна към нелоялните търговци

Държавата засилва контрола по цялата хранителна верига и ще бъде безкомпромисна към нелоялните търговски практики.

Това каза министърът на земеделието и храните Пламен Абровски в Ловеч, където участва в откриването на жътвената кампания в ловешкото село Дренов, което е под наслов „Златна жътва Ловеч 2026".

По отношение на вноса на мляко Абровски отхвърли опасенията за сериозен натиск върху българското производство. По думите му данните показват, че количествата, които влизат в страната, са ограничени и подлежат на строг контрол. „Количествата, които влизат отвън в България и които подлежат на контрол, са минимални. Само една цифра ще ви дам – това, което ми каза Българската агенция по безопасност на храните, е, че от 1 януари до 1 юни са влезли 7,5 процента от общото мляко. Така че в България за момента мляко има. И аз не виждам драма в това, че най-накрая държавата налага контрол, и то 100-процентов контрол", заяви той, цитиран от БТА.

Министърът коментира и евентуални договорености между големите търговски вериги и производителите. Той беше категоричен, че действията на държавата не представляват натиск върху производителите, а упражняване на необходим контрол върху пазара. „Няма извиване на ръце на производителите, има контрол. До този момент държавата никога не е извършвала контрол. От страна на веригите, ако има извиване на ръце, законът вече е в сила и ние ще приложим цялата строгост на закона, ако констатираме нелоялни търговски практики", подчерта Абровски. Ще бъдем безкомпромисни за всеки един случай, когато някой иска да прилага нелоялна търговска практика спрямо българските земеделски производители, добави той.

В отговор на въпрос за нарастващите разходи за напояване министърът посочи, че възстановяването на хидромелиоративната мрежа е сред основните приоритети на правителството. „За последните 20 години хидромелиоративната система на нашата държава беше унищожена, нарязана за скрап и нашите производители бяха обречени да произвеждат без вода. Това, което е абсолютен приоритет на правителството, е възстановяване на тази хидромелиоративна мрежа", каза той.

По казуса „Баба Алино" министърът обясни, че Министерството на земеделието и храните чрез Изпълнителната агенция по горите е изпълнило своите законови правомощия, като е премахнало незаконното оградно съоръжение, а последващите действия по отношение на строежите са в компетентността на кмета на Варна, от когото зависи да приложи закона. Каквото трябва изпълнителната власт да направи, тя го е направила, каза още министър Абровски.