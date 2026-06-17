19-годишна с 10 фиша остана без книжка, ще плати 1500 евро глоба за дрифт в София (Видео)

Столични полицаи санкционираха млада шофьорка за дрифт с 1500 евро глоба и 12 месеца без право да шофира, съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР). С малко повече от година правоспособност тя е с 10 фиша за различни нарушения.

Тази нощ в 2:55 ч. е получен сигнал за дрифт на ул. „Филип Аврамов" в столичния ж.к. „Младост". „След светкавичната реакция на пътните полицаи на място е установен лек автомобил „БМВ", управляван от 19-годишна девойка", обясняват от СДВР.

Служителите на реда съставили акт на нарушителката за неизползване на пътя по предназначение, санкционирана е с глоба в размер на 1500 евро и лишена от правоуправление на моторно превозно средство (МПС) за 12 месеца. Свалени са регистрационните табели на автомобила и той е спрян от движение за три месеца.

Младата водачка е санкционирана от органите на реда през 2024 г. още преди да придобие правоспособност – тогава е наказана за управление на МПС без шофьорска книжка. От момента на придобиване на правоспособност – 24 март 2025 г., досега тя е санкционирана с 10 фиша за различни нарушения – неспазване на знаци и маркировка, неправилно паркиране и неизползване на обезопасителен колан, добавят от СДВР.