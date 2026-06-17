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Прокуратурата ще иска постоянен арест за шофьора, блъснал и убил украинка в Слънчев бряг

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Окръжна прокуратура – Бургас СНИМКА: prb.bg

Окръжната прокуратура в Бургас задържа за срок до 72 часа шофоьра, обвинен за причиняване на смърт по непредпазливост на 18-годишна украинска гражданка при тежката катастрофа край Слънчев бряг в понеделник.

По данни на държавното обвинение, обвиняемият М.Г. е управлявал лек автомобил, когато е нарушил правилата за движение по пътищата и е загубил контрол над превозното средство.

Вследствие на това автомобилът е излязъл от платното за движение и е блъснал младата жена, която по това време се е придвижвала по тротоара. От удара тя е получила тежки травми, несъвместими с живота. Според първоначалните данни на разследващите катастрофата е настъпила след движение с превишена скорост за населено място, пише БНТ. 

Работата по случая продължава под ръководството на Окръжната прокуратура в Бургас. Предстои държавното обвинение да внесе в съда искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – "задържане под стража" спрямо обвиняемия.

Окръжна прокуратура – Бургас СНИМКА: prb.bg

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