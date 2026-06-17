5 г. буксува делото срещу моторист, помлял 85-годишен в Пловдив

Пострадалият починал месеци по-късно, според разследването няма връзка

5 г. след тежка катастрофа в центъра на Пловдив делото срещу моториста Евгени Станчев не може да тръгне. Мъжът се изправи пред Районния съд в града, но се оказа, че не е получил обвинителния акт. Тъй като мъжът трябва да е наясно в какво е обвинен, делото беше отложено за 29 юни.

Около 19,45 ч. на 21 април 2021 г. Станчев карал мотор по ул. "Капитан Райчо". По същото време 85-годишният Владимир Хаджистефану пресичал пред голям търговски център, на стотина метра от светофара на кръстовището с ул. "Петко Д. Петков". Възрастният мъж бил ударен, като според обвинението му била причинена тежка телесна повреда - "черепно-мозъчна травма, наложила оперативна намеса с отваряне на черепа и отстраняване на причиняващите компресия и дислокация увреждания на мозъка, причинило постоянно общо разстройство на здравето, опасно за живота".

Няколко месеца след инцидента пострадалият починал. Според експертизите по делото смъртта му няма общо с катастрофата.