Седмокласници от Пловдив след матурата: Защо се падна "Косачи", очаквахме Вазов

На втория модул писали подробен преразказ от името на героя

Формулирането на теза върху разказа "Косачи" на Елин Пелин и тълкуването на думите: "Какви са тези чудновати работи и за какво ми трябват?" затрудни доста седмокласници от Пловдив на матурата.

"Защо се падна "Косачи", очаквахме нещо Иван Вазов", разочарован излезе от СУ "Патриарх Евтимий" ученикът Тома Сираков. Все пак с приятеля му Мартин Петков бяха доволни от представянето си и посочиха, че пробните матури, на които са се явявали, били много по-трудни. "Очаквам над 89 точки и ще кандидатствам в ЕГ "Пловдив" с английски", допълни Тома.

Сред явилите се имаше и доволни от задачата върху "Косачи". "Това е един от най-лесните разкази. Темата беше напълно разбираема", сподели седмокласничка след края на изпита.

Учениците не са изпитали затруднения и от преразказа.

"Работихме върху текст, в който героят Асен цяло лято е учил за тест по история. Наградата за спечелилия е два билета за Рим и позлатен лавров венец. На изпита той преписва отговор на един въпрос от едно момиче, което му носи повече точки и така печели. Впоследствие решава да даде наградата на девойката. Преразказът бе за честността и справедливостта, беше подробен и от името на героя", обясни Иван Масев, който се бори за Математическата гимназия.