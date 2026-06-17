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Седмокласници от Пловдив след матурата: Защо се падна "Косачи", очаквахме Вазов

Мая Вакрилова

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Седмокласници обсъждат пред сградата на СУ "Патриарх Евтимий" как е минала матурата. Снимка: Мая Вакрилова

На втория модул писали подробен преразказ от името на героя

Формулирането на теза върху разказа "Косачи" на Елин Пелин и тълкуването на думите: "Какви са тези чудновати работи и за какво ми трябват?" затрудни доста седмокласници от Пловдив на матурата.

"Защо се падна "Косачи", очаквахме нещо Иван Вазов", разочарован излезе от СУ "Патриарх Евтимий" ученикът Тома Сираков. Все пак с приятеля му Мартин Петков бяха доволни от представянето си и посочиха, че пробните матури, на които са се явявали, били много по-трудни. "Очаквам над 89 точки и ще кандидатствам в ЕГ "Пловдив" с английски", допълни Тома.

Сред явилите се имаше и доволни от задачата върху "Косачи". "Това е един от най-лесните разкази. Темата беше напълно разбираема", сподели седмокласничка след края на изпита.

Учениците не са изпитали затруднения и от преразказа. 

"Работихме върху текст, в който героят Асен цяло лято е учил за тест по история. Наградата за спечелилия е два билета за Рим и позлатен лавров венец. На изпита той преписва отговор на един въпрос от едно момиче, което му носи повече точки и така печели. Впоследствие решава да даде наградата на девойката. Преразказът бе за честността и справедливостта, беше подробен и от името на героя", обясни Иван Масев, който се бори за Математическата гимназия.

Доста от седмокласниците казаха, че искат да учат в ЕГ "Иван Вазов", Националната търговска гимназия и Хуманитарната.

Кандидат-гимназисти оживено коментират задачите от матурата по български.
Кандидат-гимназисти оживено коментират задачите от матурата по български. Снимка: Мая Вакрилова

Седмокласници обсъждат пред сградата на СУ "Патриарх Евтимий" как е минала матурата.
Кандидат-гимназисти оживено коментират задачите от матурата по български.

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