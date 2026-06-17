ДБ са срещу номинацията на Меджидиев в НЗОК

Срещу номинацията на д-р Асен Меджидиев за подуправител на НЗОК се обявиха от "Демократична България" малко след като стана ясно, че това е предложението на "Прогресивна България" за поста.

"След нашата инициатива Момчил Мавров (настоящият подуправител - б.р.) подаде своята оставка на база на ясното мнозинство, което се очерта в парламента за това. За съжаление последващият ход е грешен. Номинацията на ПБ за Асен Меджидиев, който е бил началник на Мавров и който първи го е изпратил в Здравната каса като шеф на надзора. Знакът е: сменяме едното лице с другото лице от фасадата, но отзад най-вероятно схемите ще продължат по същия начин", коментира в парламентарните кулоари съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов.

Той настоя ПБ да изтеглят Меджидиев и да предложат "истински реформатор", който да направи така, че Здравната каса да не се източва. Формацията обаче не посочи име, с което настоящата номинация да бъде заменена - отговорността била на управляващото мнозинство.

Божанов настоя, че по закон в момента НЗОК има двама подуправители, което било направено, за да се "задоволят коалиционни баланси" в миналото. ДБ ще предложат позицията да остане една, защото "няма нужда от толкова постове за хора, които слагат чадъри".

Депутатът обвини Меджидиев, че по негово време в определени болници са давани заплати от половин милион годишно. По негово време има 220 млн. за апаратура, надценена, настоя той.