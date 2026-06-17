Задържаха за 72 часа тиктокъра Стоян Колев, повдигнаха му две обвинения

Районната прокуратура в Пазарджик повдигна 2 обвинения на тиктокъра Стоян Колев и удължи ареста му до 72 часа. 39-годишният мъж е привлечен към наказателна отговорност за това, че на 16 юни извършвал непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред - агресивно шофиране и показване на пневматична пушка през люка на автомобил на автомагистрала "Тракия" в района на Пазарджик, както и за това, че шофирал след употреба на кокаин, съобщиха от държавното обвинение в Пловдив.

Вчера на телефон 112 е бил подаден сигнал, че в района на община Септември лек автомобил, марка "Ауди" криволичи по пътното платно. Малко по-късно колата е била спряна от служители на Областната дирекция на МВР в Пазарджик, които са установили, че водачът е известният в социалните мрежи Стоян Колев. В подадения сигнал е било посочено, че от люка на автомобила се е виждало оръжие. При извършената проверка е установено, че това е пневматична пушка. На място е бил извършен тест с техническо средство за употреба на наркотични вещества, като е отчетено, че 39-годишният мъж е управлявал автомобила след употреба на кокаин. Той е дал и кръвна проба за изследване.

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор от Районната прокуратура Пазарджик.