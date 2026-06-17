Болница „Св. Анна“ - Варна още чака обещаните 400 хил. евро от общината

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Ръководството на МБАЛ „Света Анна – Варна" отправи остро послание към местната и държавната власт, като обяви, че близо три седмици след решението на Общинския съвет за отпускане на 400 000 евро финансова помощ средствата все още не са постъпили по сметките на лечебното заведение.

В официална позиция изпълнителният директор на болницата д-р Красимир Петров предупреждава, че забавянето на средствата поставя под риск разплащанията с доставчици и нормалното функциониране на най-голямата спешна болница в Източна България в навечерието на активния летен сезон.

На 28 май Общинският съвет на Варна гласува отпускането на целева субсидия в размер на 400 000 евро за покриване на задължения към външни контрагенти. Според ръководството на болницата решението е с предварително изпълнение, но и 20 дни по-късно средствата не са преведени.

„По сметката на болницата няма постъпило нито едно евро от гласуваната сума. По каква причина – никой, освен кметът на Варна Благомир Коцев, не може да отговори", посочват от лечебното заведение.

От болницата съобщават, че на 16 юни са изпратили официално писмо до кмета с призив решението на Общинския съвет да бъде изпълнено.

Според д-р Петров всеки ден забавяне води до натрупване на лихви върху задълженията и увеличава риска от прекъсване на доставки на лекарства, консумативи и услуги. Допълнително опасение буди възможността от налагане на запори върху сметките на лечебното заведение.

От ръководството припомнят, че подобна ситуация вече е възникнала в специализираната акушеро-гинекологична болница „Проф. Димитър Стаматов", където също има одобрено общинско финансиране, което все още не е изплатено.

Паралелно с това от „Света Анна" коментират и широко огласената подкрепа от страна на държавата за рефинансиране на задълженията на болницата чрез банков кредит.

Според лечебното заведение на последното общо събрание на акционерите представителят на Министерството на здравеопазването е подкрепил възможността за нов заем, но само до размера на оставащото задължение по съществуващия кредит – около 1,5 млн. евро.

Това е значително по-малко от необходимите средства, заложени в оздравителния план на болницата.

„Имаме право да теглим до 1,5 млн. евро при заявена и мотивирана потребност от 8 млн. евро", подчертават от ръководството.

По думите на д-р Красимир Петров към момента лечебното заведение получава повече публични уверения за подкрепа, отколкото реална финансова помощ.

Въпреки тежкото финансово състояние от „Света Анна" уверяват, че болницата продължава да изпълнява в пълен обем дейностите по спешната и високоспециализирана медицинска помощ.

Това се случва в момент, когато лечебното заведение се подготвя за летния туристически сезон – период, през който натоварването традиционно се увеличава значително заради хилядите туристи по Северното Черноморие.

„Света Анна" е основният спешен медицински център за Варна, Добрич, Шумен и голяма част от Североизточна България, което превръща финансовата й стабилност в ключов въпрос не само за региона, но и за сигурността на здравната система през летните месеци.

В заключение ръководството на болницата призова институциите към отговорни действия и конкретни решения, предупреждавайки, че противоположното поведение създава несигурност както сред медицинските екипи, така и сред пациентите, които разчитат на денонощната работа на лечебното заведение.

Допълнително напрежение върху бюджета на лечебното заведение оказва и висящият спор с Националната здравноосигурителна каса за над 525 000 евро. МБАЛ „Света Анна" претендира плащане за реално извършено и отчетено лечение на пациенти по клинични пътеки и процедури за периода август – ноември 2025 г., което НЗОК отказва да заплати като т.нар. надлимитна дейност.

По делото, което се разглежда от Административния съд във Варна, болницата настоява съдът да сезира Конституционния съд за спорен текст от Закона за здравното осигуряване, на който касата се позовава при отказите за плащане.

Ако разпоредбата бъде обявена за противоконституционна, това може да отвори възможност за изплащане на всички реално извършени и отчетени медицински дейности, преминали успешно проверките на НЗОК.