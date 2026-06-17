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Собственици на обменни бюра в Добрич: Оцеляваме, но трудно

Дияна Райнова

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Хора пред обменно бюро Снимка: Георги Палейков

"Оцеляваме, но трудно", признават техни собственици на обменни бюра в Добрич. „Обменят се основно румънски леи, турски лири, британски паунди. Предлагаме 27 вида валути – за желаещите да пътуват например до Индонезия, Сингапур, Китай, Япония и др.", казва собственик на обменно бюро в Добрич

„Предлагаме и инвестиционно злато, което е новост. Това са инвестиционни монети – френски, английски, белгийски, швейцарски, италиански, които са златни – 22 карата.

През 30-те години на миналия век е имало монетарен съюз, в който са участвали Франция, Белгия, Англия и други. България също е участвала. Тези монети в момента циркулират из цяла Европа като инвестиционни.

"Закупуването на такива монети е като застраховка бели пари за черни дни", обяснява собственикът и казва, че има интерес към покупка на такива монети.

Хора пред обменно бюро

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