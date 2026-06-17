Ето кой покани княгиня Калина на "Шествие за семейството"

Аз бях човекът, който покани Княгиня Калина и семейството ѝ на шествието на 13.06.2026, защото неговата значимост и смисъл превъзхождат всяко едно друго събитие в съботния ден. За нейното присъствие както в храма, така и на шествието са предварително уведомени много лица. Във всеки един момент, когато на мен ми беше комуникирано къде да застават, аз съм реагирала бързо и своевременно.

Това написа във фейсбук Тася Тасова, която се представя като личен пиар на княгиня Калина и семейството й.

В събота княгиня Калина, облечена в цветовете на националното знаме на България, поведе "Шествието за семейството" в София. Нейни снимки и видеа от събитието станаха вайръл в социалните мрежи и предизвикаха множество коментари.

В понеделник организаторите на събитието - Сдружение „Месец на семейството", Фондация „Нашият дом е България", Сдружение „РОД", фондация "Консервативно Общество" и Православно младежко Сдружение „Св. Йоан Рилски", обявиха, че не са канили княгиня Калина на "Шествие за семейството". Не отговаряме за действията на Калина Сакскобургготска, която е дошла по собствена инициатива на събитието и самосиндикално е застанала пред Гвардейския представителен духов оркестър, заявиха те в своя нарочна позиция до медиите.

"Княгиня Калина поддържа здравословен начин на живот: тя е спортист, храни се здравословно, ляга си рано, става много рано. Категорично отричам този фейк, че е приемала алкохол. Аз и моят съпруг, както и хората, които я придружавахме, видяхме, че всичко беше абсолютно нормално и спокойно. Нещо повече: Княгиня Калина беше много щастлива!", написа във фейсбук като реакция Тася Тасова.

Ето пълния пост на Тасова:

Бих желала да благодаря на всички прекрасни хора, които изразихте подкрепа към мен, а най-вече към Н.В. Княгиня Калина Българска и нейното семейство.

Всички тези хора са български граждани, които също като моето семейство, присъствахме с радост на шествието, и които през цялото време общуваха с Княгинята и с нейния съпруг посланика Китин Муньос. Правеха снимки, прегръщаха се, вълнуваха се заедно, докато вървяхме всички заедно в подкрепа на българското семейство.

Благодаря Ви за топлите думи!

Аз бях човекът, който покани Княгиня Калина и семейството ѝ на шествието на 13.06.2026, защото неговата значимост и смисъл превъзхождат всяко едно друго събитие в съботния ден.

За нейното присъствие както в храма, така и на шествието са предварително уведомени много лица. Във всеки един момент, когато на мен ми беше комуникирано къде да застават, аз съм реагирала бързо и своевременно.

Княгиня Калина поддържа здравословен начин на живот: тя е спортист, храни се здравословно, ляга си рано, става много рано. Категорично отричам този фейк, че е приемала алкохол. Аз и моят съпруг, както и хората, които я придружавахме, видяхме, че всичко беше абсолютно нормално и спокойно. Нещо повече: Княгиня Калина беше много щастлива!

За хората, които ме попитаха за княз Симеон дали свири в Гвардейския представителен духов оркестър: не, не свири. Негово Височество е доброволец в "Младежки гвардейски отряди". Той е роден в България, православен християнин, говори български език, живее в София, обича България и навсякъде по света гордо казва, че е българче, благодарение на своята майка. Също много обича спортовете. Ако го срещнете по улицата в София, със сигурност ще го спечелите, ако си говорите за бойни изкуства, коне и байкинг.

Нека се върна отново на шествието за българското семейство. Семейството на Княгиня Калина и Китин Муньос е семейство за пример - това го казвам като пряк свидетел. Те все още се обичат и не могат един без друг дори след цели 24 години. Знаете ли, че 40% от браковете в България се разпадат? А знаете ли, че в православна Румъния този процент е едва 21% по данни на Евростат от 2024 г. Също така знаете ли, че колкото по̀ на запад вървим в Европа, толкова повече този процент скача лавинообразно? Дали пък тази статистика няма общо с традиционните ценности, православието и вярата в Бога?

Княгиня Калина подкрепи българското семейство, каквото и друго да Ви се щѐ да видите. Докато много известни български политици и отговорни лица бяха на други места в събота вечерта, защото броят електоралните настроения и мишкуват, Княгинята беше начело. Там, където ѝ е мястото.

Княгиня Калина заяви пред една българска медия: "Аз съм тук заради българското семейство и от любов към България!".

Имам и хубава новина, която е за радост на всички ни: Шествието за българското семейство ще става все по-голямо и значимо, все по-добре организирано, и по-силно институционално представено.

Българското семейство е истинската национална кауза, която трябва да се преживее, почувства и подкрепи от всеки един български гражданин, без разлика на пол и вяра, където и по света да се намира той.

Призовавам това шествие да повиши своя национален статут в България и извън нея, включително навсякъде, където има българско дипломатическо представителство за съдействие на организиране на чествания и шествия за българското семейство на една дата в цял свят.

В чужбина живеят над 1 милион български семейства, граждани на България.

Изразявам желание да съм доброволец - имам опит в глобално координиране на български събития, както сме показвали в годините, например чрез Временните обществени съвети на българите в чужбина.

Каузата за българското семейство е обединяващ идеал и залог за връзка с корените, Родината, оцеляването и просперитета на нашето общество и на България.