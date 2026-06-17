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На 20 ограничават движението по пътя Ямбол - Весел...

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За ден спипаха 22 пияни зад волана и 9 с положителни тестове за наркотици

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Патрулка. Снимката е илюстративна. Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

16 303 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден. Извършен е контрол на 19 512 водачи и пътници, съобщават от МВР. 

Съставени са 4706 фиша и 478 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.

В рамките на изминалия ден са установени общо 22 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 16 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други шестима - с над 1,2 на 1000, един е отказал тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечен да шофират девет, четирима са отказали тестване.

Патрулка. Снимката е илюстративна.

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