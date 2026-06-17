Администрацията расте - над 98 хиляди наети в изпълнителната власт към края на март 2026 г.

Наетите по трудово или служебно правоотношение в администрацията на изпълнителната власт към края на март 2026 г. са 98 600. От тях в централната администрация са наети 56 000 (56,7 на сто), а в териториалната администрация - 42 700 (43,3 на сто), съобщи Националният статистически институт (НСИ) на интернет страницата си.

7 167 от тях са назначени в министерствата и Министерски съвет. 2 549 в държавни агенции, а 499 в държавните комисии. 13 202 души са наети в изпълнителни агенции. 25 205 са постъпили на работа в административни структури, създадени с нормативен акт, които имат функции във връзка с осъществяване на изпълнителната власт. 6 847 души пък са наети в административни структури, създадени с нормативен акт, отчитащи се пред Народното събрание. 498 души са в структури по чл. 60 от Закона за администрацията.

35 208 от наетите в териториалната администрация са постъпили в общинските администрации. Малко над 1000 души са в областните администрации и 6 404 в специализирани териториални администрации, създадени като юридически лица с нормативен акт

Наетите в администрацията към края на март 2025 г. са били 98 500, като от тях в централната администрация са работили 56 100 (56,9 на сто), а в териториалната - 42 400 (43,1 на сто), сочи справка в НСИ. Към края на декември 2025 г. наетите в администрацията са били 98 400, от които в централната администрация са били наети 56 000, а в териториалната - 42 400.