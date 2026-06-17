Община Сливен подготвя алтернативен маршрут към нивите на стопаните от село Малко Чочовене

Община Сливен от днес започна работа по подготовката на временен алтернативен маршрут за достъп до земеделските земи на стопаните в района на село Малко Чочовени. Причината е затварянето на селскостопанския надлез при местността Радина чешма на главен път I-6 и необходимост от осигуряване на временен вариант за преминаване, съобщиха от пресцентъра на общината.

Дейностите стартираха, след като в понеделник кметът Стефан Радев възложи спешен оглед на алтернативния път, за който земеделците заявиха, че е най-добрия вариант. Експертите на общината изготвиха необходимите разчети за изпълнение на ремонтните дейности.

"Администрацията ще направи необходимото, за да подкрепи земеделските стопани и да ограничи негативните последици от затварянето на надлеза", каза кметът по време на среща по негова покана между представители на общината, областната администрация, Агенция "Пътна инфраструктура", полицията и земеделските производители, на която беше обсъдено осигуряването на временен достъп до обработваемите площи.

Алтернативният маршрут е с дължина около 1,2 километра. От днес екипи работят по неговото привеждане в състояние, позволяващо безопасното преминаване на селскостопанска техника. Ще се извърши уширение на съществуващия габарит на пътя и подравняване на земната основа.

Целта е да се създадат необходимите условия за безпрепятствен достъп на земеделските производители до обработваемите от тях площи.

При благоприятни метеорологични условия се очаква алтернативният маршрут да бъде подготвен и готов за използване до края на седмицата.