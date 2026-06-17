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5 години затвор за пиян млад шофьор, убил рожденичка с 128 км/ч. край Варна

Надежда Алексиева

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Съд Снимка: Pixabay

Апелативният съд във Варна намали присъдата на млад водач, причинил тежка катастрофа, при която загина 18-годишно момиче, а негова приятелка беше тежко ранена.

Магистратите постановиха Илия И. да изтърпи 5 години лишаване от свобода и го лишиха от право да управлява автомобил за срок от 7 години. На първа инстанция Окръжният съд във Варна му беше наложил наказание от 8 години и 6 месеца затвор и 10 години и 6 месеца без книжка.

Трагичният инцидент се случва на 21 април 2023 г., само 18 дни след като младежът получил свидетелство за управление на автомобил.

По време на празненство за рождения ден на Румяна Р. в провадийско село компанията решила да отиде до Провадия за алкохол. На отиване автомобилът бил управляван от рожденичката, тъй като Илия признал, че е употребил алкохол. На връщане обаче той седнал зад волана въпреки предупрежденията на другото момиче в колата.

При навлизане в населеното място младият шофьор се движел със 128,5 км/ч при разрешени 50 км/ч. В един момент изгубил контрол над автомобила, който последователно се ударил в стълб, бетонна ограда, втори стълб и дърво.

От силата на удара двете пътнички били изхвърлени от колата. Румяна загинала на място, а приятелката ѝ получила множество травми.

Експертизите установили, че в кръвта на водача е имало 0,71 промила алкохол. Установено е също, че никой от тримата пътуващи не е използвал предпазен колан.

В решението си Апелативният съд подчертава, че водачът е проявил изключителна самонадеяност.

„Лице, правоспособно от 18 дни, си е позволило да навлезе в населено място със скорост над 120 км/ч при разрешени 50 км/ч", посочват магистратите.

Според съда младият шофьор е подценил както въздействието на алкохола върху способностите си, така и огромния риск от движението с подобна скорост.

Въпреки това въззивната инстанция приема, че при определяне на наказанието следва да бъде отчетена младата възраст на подсъдимия. Към датата на катастрофата той е бил едва на 18 години и 4 месеца, което според съда представлява съществено смекчаващо отговорността обстоятелство.

Затова апелативните съдии приемат, че наказание от 5 години лишаване от свобода е справедливо и съответства на тежестта на извършеното престъпление.

Решението не е окончателно и може да бъде обжалвано пред Върховния касационен съд.

Съд Снимка: Pixabay

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