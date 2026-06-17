Терзиев: София е по-близо до дългосрочно решение за сметосъбирането

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Кметът на София Васил Терзиев анонсира днес две важни решения на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), които дават възможност за предварително изпълнение на обществените поръчки за сметосъбиране и сметоизвозване в зони 3 и 4 на София.

По думите му решението е поредна стъпка към трайното решаване на проблемите със сметопочистването в града.

„Това е поредната стъпка, която правим, за да изпълним обещанието, което сме дали на софиянци – да получат дългосрочна и качествена услуга“, заяви Терзиев.

Той подчерта, че процедурата все още не е приключила окончателно, тъй като се очакват нови обжалвания, а вероятно и произнасяне на Върховния административен съд (ВАС).

„Надяваме се решенията да бъдат взети в сравнително кратки срокове, предвид обществения интерес и необходимостта от трайно решение за сметопочистването в зони 3 и 4“, каза още столичният кмет.

Терзиев посочи, че общината разполага и с алтернативен план, който може да бъде задействан от 1 юли, ако процедурите се забавят.

По повод предложенията за забрана на електрическите тротинетки в София, кметът се обяви против подобна мярка и настоя за по-строг контрол и по-голяма отговорност от страна на ползвателите.

„Трябва да има по-голяма отговорност от тези, които ги използват като превозно средство, както и по-добър контрол. Не е начинът за всяко предизвикателство да търсим пълна забрана“, заяви Терзиев.

Относно бъдещето на терена на бившата автокъща „Капитолия“ в Борисовата градина, Терзиев заяви, че реализацията на предвиждания подземен паркинг е далечна перспектива. Столичната община е убедена в позицията си по отношение на собствеността на имота, но окончателното решение зависи от съдебните инстанции.

„Първото нещо, което трябва да се случи, е да бъде решен спорът за собствеността. След това трябва да има устройствен план и едва след това проектът може да бъде реализиран“, обясни той, предаде БГНЕС.