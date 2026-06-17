Терзиев: София е по-близо до дългосрочно решение за сметосъбирането

Кметът на София Васил Терзиев анонсира днес две важни решения на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), които дават възможност за предварително изпълнение на обществените поръчки за сметосъбиране и сметоизвозване в зони 3 и 4 на София.
По думите му решението е поредна стъпка към трайното решаване на проблемите със сметопочистването в града.
„Това е поредната стъпка, която правим, за да изпълним обещанието, което сме дали на софиянци – да получат дългосрочна и качествена услуга“, заяви Терзиев.
Той подчерта, че процедурата все още не е приключила окончателно, тъй като се очакват нови обжалвания, а вероятно и произнасяне на Върховния административен съд (ВАС).
„Надяваме се решенията да бъдат взети в сравнително кратки срокове, предвид обществения интерес и необходимостта от трайно решение за сметопочистването в зони 3 и 4“, каза още столичният кмет.
Терзиев посочи, че общината разполага и с алтернативен план, който може да бъде задействан от 1 юли, ако процедурите се забавят.
По повод предложенията за забрана на електрическите тротинетки в София, кметът се обяви против подобна мярка и настоя за по-строг контрол и по-голяма отговорност от страна на ползвателите.
„Трябва да има по-голяма отговорност от тези, които ги използват като превозно средство, както и по-добър контрол. Не е начинът за всяко предизвикателство да търсим пълна забрана“, заяви Терзиев.
Относно бъдещето на терена на бившата автокъща „Капитолия“ в Борисовата градина, Терзиев заяви, че реализацията на предвиждания подземен паркинг е далечна перспектива. Столичната община е убедена в позицията си по отношение на собствеността на имота, но окончателното решение зависи от съдебните инстанции.
„Първото нещо, което трябва да се случи, е да бъде решен спорът за собствеността. След това трябва да има устройствен план и едва след това проектът може да бъде реализиран“, обясни той, предаде БГНЕС.