Община Варна отпуска 400 хил. евро за „Св. Анна“, но иска ново ръководство

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Извънредните средства, поискани от МБАЛ „Св. Анна", ще бъдат разплатени, Община Варна настоява за промени в ръководството на болницата

Средствата за покриване на текущи разходи на МБАЛ „Св. Анна" на стойност 400 хил. евро, поискани от Община Варна и гласувани от Общинския съвет, ще бъдат разплатени. Липсата на оздравителен план и огромната задлъжнялост на болничното заведение обаче поставят по категоричен начин нуждата от смяна на ръководството на „Света Анна".

Това съобщи кметът на Варна Благомир Коцев във връзка с писмото, разпространено до медиите днес от изпълнителния директор на болницата д-р Красимир Петров.

В последните 2 години разходите на Община Варна за здравеопазване са се увеличили многократно. Въпреки че Община Варна държи само 20% от собствеността на МБАЛ „Света Анна", само през тази година поисканите от лечебното заведение средства са вече 700 хил. евро. В същото време няма индикации, че ръководството на болницата се справя с финансовите й проблеми.

Дълговете само нарастват, а исканията за покриване на текущи разходи стават все по-чести. В тази връзка е изпратено писмо до Министерството на здравеопазването с искане за спешна среща с министър Ивкова.

Благомир Коцев призовава за провеждането на конкурс, който да излъчи нов управител и нов борд на директорите.

Тъй като държавата е мажоритарен собственик с близо 80% от капитала на МБАЛ „Св. Анна", основната издръжка, съставът на ръководството и управлението на болницата са в правомощията на МЗ.

Кметът Коцев допълни, че средствата за СБАГАЛ „Проф. д-р Димитър Стаматов" също ще бъдат разплатени, като уточни че парите за здравеопазване от общинския бюджет тази година вече достигнаха рекордната сума от 3.3 млн. евро само за 6 месеца.

Това стана след като Общинският съвет отказа да позволи финансирането на бункер за линеен ускорител за СБАЛОЗ Варна "Д-р Марко Марков" със заемни средства на стойност 2.1 млн. евро и гласува средствата да се осигурят от местната хазна.

Останалите 1.2 млн. евро са за извънредни разплащания по текущи разходи, поискани от МБАЛ „Св. Анна" (700 хил. евро) и СБАГАЛ „Проф. д-р Димитър Стаматов" (500 хил. евро), поясни Коцев.

Подобни разходвания от общинския бюджет не са типична практика за българските общини.

Те са шокови за бюджета на Варна, неустойчиви са и ощетяват всички останали дейности на Община Варна като озеленяване, поддръжка на градската среда, социална политика и др.

Установената практика е средствата за издръжка и подобряване на услугата в общинските болнични заведения да са заемни, заяви Благомир Коцев.