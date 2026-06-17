Митрополит Киприан: Най-искрени съболезнования към всички скърбящи в Украйна

Негово Високопреосвещенство Старозагорският митрополит д-р Киприан изрази съчувствие и състрадание за всички загинали и ранени при удара над Киево-Печорската лавра.

В съболезнователни писма до ръководството й и Ректора на Киево-Печорската академия, той пише: „с дълбока болка и скръб достигна до нас вестта за тежките събития в Киев от нощта срещу 15 юни 2026 година. Масираният удар, който отне живота на десетки невинни хора и рани стотици други, е дълбоко сътресение за целия християнски свят. Сърцата ни са изпълнени с особена болка от новината, че пламъците на войната са погълнали и една от най-свещените обители на православието - Киево-Печорската лавра. Последвалият пожар в Успенския събор - вековна светиня и символ на Украйна, включена в списъка на ЮНЕСКО - е акт, който не може да бъде описан с думи. Това не е просто атака срещу архитектурен паметник, а удар срещу самата душа на православния свят", пише в писмото си владиката. Той допълва още, че като архипастир на Старозагорската епархийска църква и събрат в Христа изпитва болката на паството като своя собствена и отправя най-искрените си и блатски съболезнования към всички скърбящи в Украйна.

„Нека Господ Бог да дарува упокой на душите на загиналите и бързо изцеление на ранените. Нека утеши сърцата на всички, загубили свои близки, и да вдъхне сили на огнеборците и спасителите, които с риск за живота си се бореха с пожара. Вярваме, че светлината Христова винаги е по-силна от мрака и че тази древна обител, градена с вяра и молитва, ще възкръсне от пепелищата, както е възкръсвала и преди. Нека Всемилостивият Бог закриля многомилионното украинско православно паство. Отправяме към Него нашите горещи молитви за мир, за укрепване на духа, за скорошното възстановяване на поруганата светиня", завършва писмата си митрополит Киприан.