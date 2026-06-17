Наталия Ефремова: Само ТЕЛК като ключ към социалната система не отговаря на нуждите на хората

Вдигат санкциите за работодателите за нарушаване на трудовите правоотношения

Вадят от осигурителната система всичко, което не е свързано с приноса на хората

Стартира онлайн платформа за дигитална умения и обучения

Само ТЕЛК като ключ към социалната система не отговаря на нуждите на хората. Това каза социалната министърка Наталия Ефремова в ресорната комисия в НС при представянето на екипа ѝ. Тя беше категорична, че работата на парче ще бъде изключение, а ще се развиват дългосрочни политики и пакетни предложения, за да не се нарушават основните принципи.

Ще работим съвместно с МЗ за ТЕЛК и завършването на един процес, който беше замразен през последните 5 г., това е т.нар. експертиза на работоспособността. Ние трябва да обърнем модела за вход към социалната система, но и да я обърнем и да търсим как може да се реализират, а не колко процента са нетрудоспособни, каза още тя. И беше категорична, че това е много сериозна и дългосрочна реформа.

Ние искаме да обърнем пирамидата и да превърнем хората от пасивни получатели на помощ в активни хора, които използват уменията, за да имат и условия от труд, а не да разчитат само на социални помощи, каза още тя.

Тя обясни, че акцент в работата им ще бъде изваждане на всички плащания от осигурителната система, които нямат нищо общо с приноса на хората. Те обаче ще се насочат към социалната система.

Освен това ще се вдигнат санкциите за нарушаване на трудовите правоотношения. Това ще бъде част от пакет от мерки на правителството срещу сивия сектор. В момента работодатели предпочитат да плащат глобите, които за някои нарушения са доста ниски, вместо да спазват правилата. Планираме да разширим контролните възможности на ГИТ и да работим по-активно с НАП.

Скоро ще стартира и онлайн платформа за дигитални умения и обучения. Ще се модернизира и пазара на труда, като ще се работи и за

Планира се и вдигне и подоходните критерии за получаване на детските. Няма да се намалява и майчинството, което е две години. През първата година се получава 90% от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски. През втората година обезщетението е доста по-ниско – в момента е 398,81 евро, като не е увеличавано заради липсата на бюджет. Има стимули за предсрочно връщане на работа, като тогава майката получава 50% от заплатата си заедно с обезщетението. Точно тук правителството ще предложи промени, като вероятно ще е 75%. То няма как да замести на 100% ангажимента, който изпълнява, каза още тя.

Очаквайте подробности!