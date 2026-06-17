Разбиха банда за трафик на мигранти, ръководена от 26-годишен сириец с хуманитарет статут

ГДБОП, Гранична полиция и ДАНС разбиха престъпна група за трафик на мигранти, съобщават от МВР. Акцията е проведена във вторник в София, Перник, Айтос и Стара Загора под надзора на Софийската градска прокуратура.

Задържани са 23-ма души, сред които и чужди граждани. Претърсени са 11 адреса. Открити са злато и над 100 златни инвестиционни монети, над 8000 евро в брой, наркотици, газов пистолет, много мобилни телефони и документи.

8 са с повдигнати обвинения.

Ръководителят на бандата е 26-годишен сириец с хуманитарен статут у нас. Членовете на групата са още 3-ма сирийци, също с хуманитарен статут, както и 4-ма българи. Двама от тях са осъждани.

Част от участниците са били ангажирани с превоза на нелегалните мигранти, като за тази дейност са наемали шофьори. Друга част са се грижили за престоя им в страната. Превозът е извършван с товарни микробуси или тирове.

Оперативната дейност по разкриване на престъпленията започва в Главна дирекция "Гранична полиция" преди около година, когато е установено, че групата превозва мигранти от българо-турската граница до София и след това - до страни от страни ЕС основно през българо-румънската граница и по-рядко през българо – сръбската граница.

Нелегалните мигранти са предимно от марокански произход. Настанявали ги в апартаменти или къщи в София и областта. Оставали между 7 и 10 дни, след което са извеждани. Всички са плащали между 5 и 10 хиляди евро за услугата.