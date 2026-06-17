Сметната палата: Няма нарушение след проверка на сигнал срещу шеф на одитна дирекция

Сметната палата не установи конфликт на интереси или несъвместимост при проверка на сигнал срещу директор на одитна дирекция в институцията. Проверката е извършена в отговор на искане на Комисията по бюджет и финанси към Народното събрание, до която е бил изпратен сигнал по случая. Това съобщиха от пресцентъра на Сметната палата.

При проверката на допустимостта е установено, че сигналът е анонимен (няма съвпадение между три имена на подателя и ЕГН). Поради това по него не е образувано производство по реда на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.

Независимо от това, със заповед на председателя на Сметната палата Димитър Главчев е назначена комисия, която е извършила проверка на изложените твърдения за несъвместимост и нарушения на трудовото законодателство.

В хода на проверката е установено, че служителят е представил нотариално заверен договор за прехвърляне на дружествени дялове, както и декларация, удостоверяваща липсата на обстоятелствата по чл. 28, ал. 1 от Закона за Сметната палата.

От проверката става ясно още, че служителят е назначен за времето, докато длъжността бъде заета след конкурс.

Сметната палата припомня, че съгласно чл. 28, ал. 1 от Закона за Сметната палата за директорите на дирекции, ръководителите на структурни звена и одиторите е въведена забрана за извършване на друга платена длъжност или дейност. Законът предвижда обаче възможност лицето да предприеме действия за отстраняване на обстоятелства на несъвместимост и да представи доказателства за това пред органа по назначаването.

В резултат на извършената проверка не са установени нарушения на изискванията на Закона за Сметната палата.