Асен Василев: Санкциите срещу г-н Гундяев са резонни, той е агент на КГБ

Ако имаше санкции срещу духовно лице, може би трябваше да се обмисли въпроса, но в случая става въпрос за г-н Гундяев, който е агент на КГБ (говори за руския патриарх Кирил - б.р.). Съвсем резонно е на служител на руските служби да се сложат санкции, не виждам проблем с това.

Това каза лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев в Народното събрание. По-рано днес външният министър Велислава Петрова потвърди твърденията на "Политико", че България не подкрепя новия пакет санкции срещу Русия. Тя уточни, че става въпрос за санкции, свързани с енергийната сигурност, които могат да засегнат "Лукойл" и тези, свързани с руския патриарх Кирил, които определи като "символни".

"Важно е да знаем какво представляват санкциите - в случая са оказване на ограничение на финансови активи на съответното физическо лице. Не мисля, че ограничаването на финансовите активи на руския патриарх в определени банки ще предотврати дейността му, каквато и да е тя", обясни външният министър.

"Що се отнася до останалата част от санкционния пакет, министърът трябва да бъде много ясна защо се поставят под въпрос европейските санкции. Досега те винаги са били в полза на България и не са ни попречили", категоричен е Василев.

"Ясно трябва да се даде знак, ако става въпрос за символични санкции, че Русия е агресор, а Украйна е жертва в тази война. Тя е нападната без причина от Русия, в разрез с международното право. И точно затова тя е санкционирана и България е подкрепяла всички санкционни пакети", допълни той.

В момента се обсъжда 21-ият пакет от санкции срещу Русия. Европейската комисия ги представи на 9 юни.

Санкциите обхващат области като енергетиката, финансовите услуги, криптовалутите и търговията. За първи път се предлага забрана за влизане в ЕС на руски военни, които са участвали в агресията срещу Украйна.

Според "Политико" страната ни не иска да подкрепи 21-ия пакет, защото в санкциите е включен руският патриарх Кирил. Той беше добавен към новия пакет заради многократно изразяваната от него позиция в полза на войната.

Европейският съюз за втори път се опитва да наложи санкции на духовния водач. В началото на войната предложението беше блокирано от тогавашния унгарски премиер Виктор Орбан, който тогава каза, че Унгария не би допуснала и други духовни лидери да бъдат санкционирани.