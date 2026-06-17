След щетите от бурята през 2023 г.: Започна ремонтът на рибарско пристанище „Карантината"

Започна ремонтът на бунировката на рибарско пристанище „Карантината" във Варна, която беше сериозно повредена по време на силната буря през ноември 2023 г. Строителните дейности стартираха на 16 юни и се изпълняват от фирма „Хидроремонт ИГ", като се очаква да приключат до края на август.

Общата стойност на ремонта е 250 000 евро. От тях 130 000 евро са осигурени от застрахователя, а останалата част се финансира от Община Варна, съобщиха за "24 часа" от администрацията.

Проверките след стихията са показали, че щетите са били улеснени и от пропуски при първоначалното изграждане на съоръжението. Установено е, че не е бил спазен заложеният в проекта размер на защитните камъни, които трябва да предпазват бунировката от силно вълнение и щормове.

От общината уверяват, че ремонтът няма да попречи на нормалната работа на пристанището през активния летен сезон. Не се очакват и затруднения за плажуващите в района, както и замърсяване на околната среда по време на строителните дейности.

Успоредно с ремонта е планирано и поредно удълбочаване на входния канал на пристанището. Тази операция ще продължи между четири и пет дни и е възможно за кратко да създаде известни неудобства за ползвателите на пристанището.

След приключване на ремонта съоръжението ще продължи да изпълнява функциите си при по-добри условия за безопасност и експлоатация, като ще осигурява по-надеждна защита на акваторията и плавателните съдове, използващи пристанището.