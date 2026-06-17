Задържан при акцията срещу Калашниците: Натопен съм от проститутка, която обичам

Минко Петров твърди, че негова бивша е подкупена

Съдът го остави в ареста, нямало доказателства за рушвет

Натопен съм от проститутка, която обичам. Това е Светла Василева. Ние живеехме заедно 1 година, но тя не поиска да проституира. Затова изнесох багажа й от блока ми. Потърси ме преди 4 дни с молба за помощ, намерих й апартамент и там ме задържаха от ГДБОП.

Това разказа пред Софийския районен съд Минко Петров, който е сред обвинените при акцията срещу Калашниците. Мъжът е подведен под отговорност за транспортиране на жени, които щели да проституират, както и че е ударил двама полицаи. Петров разказа, че кара Максим - нелегално такси. Като такъв возел хора от всякакви хора. Обясни, че само Светла Василева е дала показания, че кара жени. Прокурорът по делото посочи, че имало данни, че Петров е вземал пари от транспорта. Позова се само по показанията на Василева и посочи, че тепърва трябва да се разпитат други свидетели.

След неговата пледоария Петров заяви, че е возил и обвинител. В обясненията си преди това го пропусна. Посочи, че той му платил и попита защо ако е сводник, ще кара нелегално такси. Обясни, че полицаите му избили 3 зъба, дори показа 2 липсващи. Според него така двама от задържалите го антимафиоти от ГДБОП получили травмите си - единият го удрял, а докато го правел, неволно ударил колежката си.

В началото Петров разказваше, че с Василева били разделени и просто го потърсила с молба за помощ преди 4 дни. Тогава й намерил апартамент, където го задържали. Имал и комуникация, която доказвала, че жилището, в което го арестували, е за Василева и нейното дете. Дори имало условие там тя да не проституира. Каза, че имал данни за 20 000 евро, които тя получила, за да даде показания срещу нея. Въпреки това сега щял да живее с нея и искал да се преместят в държава, където проституцията е легална.

Петров говореше гладко, без диалект или акцент. На няколко пъти се разплака. Каза, че 3 пъти е бил Коафьор на годината. Мъжът има 2 предишни присъди - глоба за каране пиян и 7 месеца условна присъда за шофиране дрогиран. Той поиска делото срещу него да бъде прекратено и категорично отрече да има нещо общо с Калашниците. Той бе в съдебната зала по къси, неонови гащи. На главата му липсваше татуировка на руския автомат.

Съдът посочи, че делото е на ранен етап и няма изискване за доказателства като за присъда. Магистратите казаха, че няма твърдения за насилствена дейност, но това не се изисква, за да може сводничеството да е престъпление. Нямало обаче причина Петров да е нарочен за сводничество, и то с подкупване на негова интимна приятелка. Имало опасност Петров да извърши друго престъпление и да повлияе на свидетели. Затова съдът го остави в ареста и посочи, че има обосновано предположение, че участва в сводничество. Дори добави, че е системна и предполага доста сериозна организация. Затова и под домашен арест можел да повлияе на свидетели. Съдът изтъкна, че Петров може да е невинен, но това е мярка за неотклонение и по време на делото по същество ще се реши дали е виновен. В показанията на Василева пък нямало тенденциозност във вреда на Петров. Версията на Петров, че полицаите са пострадали, докато го удряли, не била лишени от логика. Легалната професия на коафьор и карането на Максим обаче можели да са много добро прикритие за сводничество, обясни съдът.

Петров може да обжалва пред Софийския градски съд на 23 юни.