Шофьор е с опасност за живота, врязал се в мантинела на магистрала „Тракия“

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На 16 юни в 03.30 ч., на автомагистрала "Тракия" в посока Бургас е настъпило пътнотранспортно произшествие. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

По първоначална информация автомобил "Хюндай", управляван от 45-годишен мъж се удря в мантинела. На място е установено, че по време на управление, водачът е получил здравословен проблем.

Обслужен е на място от екип на ФСМП-Чирпан и впоследствие откаран в ЦСМП-Стара Загора с опасност за живота. Мъжът не е тестван с техническо средство поради здравословното му състояние.

В РУ-Чирпан е образувано досъдебно производство от Наказателния кодекс под надзора на Районна прокуратура-Стара Загора.