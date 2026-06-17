ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Комитетът MONEYVAL приключи Петия оценителен кръг ...

Времето София 29° / 29°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23060148 www.24chasa.bg

Шофьор е с опасност за живота, врязал се в мантинела на магистрала „Тракия“

1256
Полиция СНИМКА: 24 часа

На 16 юни в 03.30 ч., на автомагистрала "Тракия" в посока Бургас е настъпило пътнотранспортно произшествие. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

По първоначална информация автомобил "Хюндай", управляван от 45-годишен мъж се удря в мантинела. На място е установено, че по време на управление, водачът е получил здравословен проблем.

Обслужен е на място от екип на ФСМП-Чирпан и впоследствие откаран в ЦСМП-Стара Загора с опасност за живота. Мъжът не е тестван с техническо средство поради здравословното му състояние.

В РУ-Чирпан е образувано досъдебно производство от Наказателния кодекс под надзора на Районна прокуратура-Стара Загора.

Полиция СНИМКА: 24 часа

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Джензито Вики те кани на разходка с „Машина на времето“ (Видео)