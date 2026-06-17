Бизнесмен и директор на училище в Кърджали са арестувани за злоупотреби с пари за ремонт

Двама мъже на 50 и 66 години са задържани за срок до 24 часа по Закона за МВР в рамките на проверка на сектор „Противодействие на икономическата престъпност" при ОДМВР – Кърджали за злоупотреби със средства по обществена поръчка за ремонт на училищен физкултурен салон.

Според събраните до момента данни чрез съставяне на неистински документи са били отчетени и изплатени значително по-високи суми от реално извършените дейности. Разследващите са установили още, че материали и спортни съоръжения са били доставяни на завишени цени.

Обществената поръчка е на стойност 550 000 лева, като плащанията по нея са извършени през миналата година. По предварителни изчисления нанесената щета възлиза на над 100 000 лева.

От полицията съобщават още, че поръчката е била възложена на фирма, срещу която са били наложени санкции от Инспекцията по труда.

Проверката се води по три текста от Наказателния кодекс – за присвояване, безстопанственост и престъпление по служба. След приключване на работата по случая материалите ще бъдат внесени в прокуратурата.