Вижте какво реши правителството днес

Асен Тутеков ще изпълнява функциите на председател на ДАР до избирането на нов титуляр на длъжността

Министерският съвет прие решение, съгласно което Асен Тутеков, заместник- председател на Държавна агенция „Разузнаване" (ДАР), ще изпълнява функциите на председател на Агенцията до избирането на нов титуляр. Правителството назначи също така Николай Георгиев Николов за заместник-председател на ДАР считано от 19 юни 2026 г.

Утвърдени са разходите за командировки в страната за първото тримесечие на 2026 г.

Правителството утвърди разходите за командировки в страната за първото тримесечие на 2026 г. на министрите и заместник-министрите, на областните управители, на председателите на държавни комисии, агенции и институции.

За командировки на министрите и заместник-министрите в страната са изразходвани общо 4238,26 евро, за командировки на председателите на държавни агенции и техните заместници 458 евро, за командировки на председатели и членове на държавни комисии – 881,93 евро., за командировки на ръководители на държавни институции по чл. 19, ал. 4 от Закона за администрацията – 55 евро и за командировки на областни управители – 2388,11 евро.

Одобрено е финансиране на Централната избирателна комисия за 2026 г.

Министерският съвет одобри отпускането на средства в размер до 10,2 млн. евро на Централната избирателна комисия (ЦИК). С част от парите ще се изплатят задължения, свързани с произвеждането на изборите за народни представители на 19 април 2026 г., както и за изплащане на полагащите се обезщетения на членовете на ЦИК, чийто мандат изтича тази година.

С друга част от средствата ще се изплатят задълженията на ЦИК по сключените договори за обществени поръчки, свързани с осигуряване на машинното гласуване, изработка и доставка на специализирана хартия за бюлетини от машинното гласуване, хартиени бюлетини, компютърна обработка на данните от гласуването, издаване на Бюлетин за резултатите от изборите за народни представители на 19 април 2026 г.

Ресурсът ще обезпечи и държавните такси съгласно Тарифа № 12 за таксите, които се събират в системата на Министерството на финансите по Закона за държавните такси.

В условията на неприет държавен бюджет за 2026 г. финансирането ще се осъществи по реда на чл. 3, ал. 3 от Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г.

Одобрено е Споразумението относно тълкуването и прилагането на Договора за Енергийната харта

Правителството одобри Споразумението относно тълкуването и прилагането на Договора за Енергийната харта, подписано на 18 февруари 2026 г. в Брюксел и предложи на Народното събрание да го ратифицира със закон.

Споразумението урежда въпроса за неприложимостта на арбитражната клауза в чл. 26 от Договора за Енергийната харта като основание за арбитражни производства за разрешаване на спорове между инвеститор от държава членка на ЕС срещу друга държава членка или Европейския съюз. След неговото ратифициране споразумението предстои да влезе в сила и чрез него ще бъдат уредени последиците на прогласената от Съда на ЕС неприложимост на тази арбитражна клауза в рамките на ЕС поради противоречието й с правото на ЕС.

Одобрена е позицията на страната ни по дело на Съда на Европейския съюз

Правителството одобри позицията на Република България по дело С-221/26 на Съда на Европейския съюз (Съда), образувано по преюдициално запитване от Върховния административен съд. Поводът е висящо пред него административно дело във връзка с обжалване на решение на Териториална дирекция Митница София в Агенция „Митници".

Първоинстанционният съд е отхвърлил оспорването на жалба за решение на директора на ТД Митница София, с което е променен кодът на държавата на произход по митническа декларация. С този акт е определена ставка на допълнително защитно мито в размер на 25%, довела до допълнителен размер на публични държавни вземания за внесените стоки. Основният правен въпрос, засегнат в запитването, е колизията между два различни режима за определяне на произход на стоки - преференциален и непреференциален - в специфичния контекст на защитните мерки, наложени с Регламент за изпълнение (ЕС) № 2019/159.

Предмет на преюдициалното запитване е тълкуване на разпоредби на правото на Европейския съюз, свързани с доказването на произхода на стоките, във връзка с прилагането на окончателни защитни мерки срещу вноса на някои стоманени продукти.

С решението правителството дава и съгласие за встъпване в производството. Конституирането на Република България като страна в производството по това дело ще позволи на страната ни успешно да се включи в процеса на правораздаване, осъществяван от Съда, с оглед на еднаквото и точно прилагане на правото на Европейския съюз.

Правителството прие резултатите от заседанието на Съвета на ЕС по външни работи – част „Търговия"

Правителството прие резултатите от участието на България във формалното заседание на Съвета на Европейския съюз по външни работи –част „Търговия", проведено на 22 май 2026 г. в гр. Брюксел, Белгия.

По време на първата работна сесия министрите обсъдиха въздействието на конфликта в Близкия изток върху търговията. Оцениха кризата в Ормузкия проток като сериозен тест за икономическата сигурност на ЕС, разкриващ уязвимостта на енергийните доставки и глобалните вериги за доставки. Основните опасения са свързани с високите цени на енергията, инфлацията, недостига на суровини и натиска върху енергоемките индустрии, селското стопанство и транспорта.

В рамките на сесията бяха обсъдени и въпроси свързани с диверсификацията на доставките, нови търговски споразумения, развитие на алтернативни транспортни коридори и ускоряване на зеления преход.

Съветът направи и оценка на резултатите от 14-ата Министерска конференция (МК14) на Световната търговска организация (СТО), проведена в периода 26-29 март 2026 г. в Яунде, Камерун, и очерта подхода на ЕС занапред.

Подчертана беше необходимостта от спешна реформа на Световната търговска организация (СТО), с акцент върху гарантирането на равнопоставени условия на конкуренция и въпросите, свързани с управлението и баланса между права и задължения, в която ЕС следва да играе активна лидерска роля.

Правителството одобри Проект на Решение за определяне на органи за скрининг на граждани от трети държави

Правителството одобри Проект на Решение за определяне на органи за скрининг, съгласно Регламент (ЕС) 2024/1356 на Европейския парламент и на Съвета от 14 май 2024 година за въвеждане на скрининг на граждани от трети държави на външните граници на ЕС и за изменение на Регламенти (ЕО) № 767/2008, (ЕС) 2017/2226, (ЕС) 2018/1240 и (ЕС) 2019/817.

Причините, които налагат издаването на този акт на Министерския съвет, се основават на регламентираното от ЕП задължение за държавите-членки да определят своите органи за извършване на скрининг, чиито служители да притежават подходящите познания и да са преминали необходимото обучение.

Основната цел на приемането на Решението на Министерския съвет е постигане на съответствие на националната правна уредба с правния инструментариум на ЕС по отношение на Пакта по миграция и убежище и по-специално определяне на органите за скрининг процедурата.

С проекта Република България ще изпълни задължението да определи органите за скрининг в Министерство на вътрешните работи, които са: Главна дирекция „Гранична полиция" – за орган за скрининг на външни граници и на територията на страната по отношение на чужденци, установени в районите на действие на ГДГП; Дирекция „Миграция"-МВР – за орган за скрининг на територията на страната.

Проектът на решение не води до въздействие върху държавния бюджет, за което е изготвена и приложена съответната финансова обосновка, одобрена от министъра на финансите.

Кабинетът предлага промяна в списъка от длъжности, изискващи висши офицерски звания

Министерският съвет предлага на Президента промени в Указ № 85 от 28 февруари 2012 г. за утвърждаване на длъжностите във Въоръжените сили на Република България и Националната служба за охрана, изискващи висши офицерски звания.

Кабинетът предлага от 1 септември 2026 г. „Началник на щаба на Военновъздушните сили" и „Началник на щаба на Военноморските сили" да бъдат включени сред длъжностите, изискващи висши офицерски звания – съответно „бригаден генерал" и „флотилен адмирал".

Промяната цели уеднаквяване на изискванията към командванията на видовете въоръжени сили, повишаване на ефективността на командната структура и осигуряване на необходимите компетентности за планиране и управление на операции в национален и съюзен формат.

Предложените изменения не водят до допълнителни разходи за държавния бюджет.

Правителството одобри следващата стъпка за придобиването на нови 3D радари за Българската армия

Министерският съвет прие решение, с което одобри предприемането на следващата стъпка за реализацията на проекта „Придобиване на нови трикоординатни радари". Решението, с което беше одобрен проектът на поръчка за придобиване на 3D радари, дава мандат за провеждане на преговори и подписване на проекта на поръчката по рамковото споразумение между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на въоръжените сили на Френската република чрез Генералната дирекция по въоръженията (DGA). След подписването му, той подлежи на ратификация от Народното събрание.

Проектът има за цел да модернизира способностите на Българската армия за наблюдение на въздушното пространство и да повиши ефективността на контрола и защитата на въздушния суверенитет на страната. Новите радари ще осигурят наблюдение в реално време и ще подпомогнат изпълнението както на националните задачи по отбрана, така и на ангажиментите на България в рамките на НАТО.

Предвижда се придобиването на седем нови трикоординатни радара и необходимото спомагателно оборудване. С тях ще бъде изградена съвременна система за радиолокационно наблюдение, която ще повиши способностите на въоръжените сили да участват в националната и колективната система за сигурност.

Придобиването на нови трикоординатни радари е сред ключовите приоритети за модернизация на въоръжените сили, заложени в „Плана за развитие на Въоръжените сили на Република България до 2026 г." и в „Програмата за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на Република България 2032". Проектът включва доставка, инсталиране и интегриране на оборудването, както и предоставянето на свързаните услуги и дейности по рамковото споразумение с Френската република.

Правителството одобри резултатите от участието на България в заседанието на Съвет ПВР, част „Правосъдие"

Правителството прие за сведение доклада на министъра на правосъдието за резултатите от участието на Република България в заседанието на Съвет ПВР, част „Правосъдие", проведено на 5 юни 2026 г. в Люксембург.

В хода на обсъжданията е постигнат частичен общ подход по предложението за Регламент за създаване на програма „Правосъдие" за периода 2028-2034 г. Програма „Правосъдие" има за цел да подкрепи развитието на ефективно, приобщаващо, устойчиво и цифровизирано пространство на правосъдие в ЕС.

По предложението за Регламент на Съвета относно трансграничното установяване и признаване на произхода от името на България министър Николай Найденов е изразил позиция, че при обсъждането на законодателното предложение следва да се подходи с особено внимание, за да бъде намерено необходимото равновесие между гаранциите за безпрепятствено упражняване на правата на децата и техните родители на равнище ЕС. Европейските правила за произхода следва да бъдат регламентирани при стриктно съобразяване с конституционната идентичност, социалното и културното разнообразие и ценности на всяка държава.

В рамките на заседанието е представено актуалното състояние на Европейската прокуратура (ЕРРО) и текущите процеси по оценката на Регламента за Европейската прокуратура и частичното обновяване на нейната колегия.

Правителството отпусна 8 000 евро еднократна помощ в подкрепа на семейството на загиналия мъж в наводнението в област Габрово

Правителството реши да отпусне еднократна финансова помощ от 8 000 евро на законните наследници на загиналия мъж в наводнението в област Габрово през месец май. Необходимите средства за изплащането й са осигурени от бюджета на Министерството на труда и социалната политика. Еднократната помощ ще бъде изплатена от Агенцията за социално подпомагане. По този начин ще се осигури допълнителна финансова подкрепа за семейството.

Икономическият и социален съвет ще проведе обществена консултация за законодателството в областта на социалната подкрепа

Правителството прие предложение до Икономическия и социален съвет (ИСС) за провеждане на обществена консултация на тема: „Предизвикателства и рискове пред кодифицирането на законодателството в областта на социалната подкрепа и отражението му върху адекватността на социалните плащания". Кабинетът възложи на ИСС да изготви и анализ на тема: „Трансформация на пазара на труда в условията на технологични промени – предизвикателства и препоръки за развитие на човешкия капитал в България".

Резултатите от проведената консултация, както и идентифицираните препоръки и предизвикателства от анализа ще подпомогнат Министерството на труда и социалната политика в реализирането на социалната политика и на политиката на пазара на труда.

Проф. Александра Цветанова Савова е избрана за председател на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти

Министерският съвет прие Решение за промени в състава на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти. На мястото на проф. Илко Николаев Гетов, д.ф. за председател на съвета е избрана проф. Александра Цветанова Савова.

Професор Савова придобива образователна и квалификационна степен „магистър" в професионално направление „Фармация" във Фармацевтичния факултет на Медицински университет - София. През 2007 г. придобива образователна и научна степен „доктор". Притежава различни следдипломни квалификации, от 2013 г. до момента е член на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти. Член е на Българското научно дружество по фармация (БНДФ) и Международната асоциация по фармакоикономика (ISPOR).

На мястото на проф. Савова като член на Съвета е определена доц. д-р Ива Александрова Първова, д.м.

Доц. д-р Първова е утвърден специалист по ревматология с дългогодишен професионален и академичен опит в областта на вътрешните болести, клиничната фармакология и ревматологията. Тя е дипломиран лекар от МУ - София, с придобити специалности по клинична фармакология и ревматология, ОНС „доктор" и магистратура по здравен мениджмънт. Към момента съчетава лечебно-диагностична, преподавателска и научна дейност като лекар-доцент в Катедрата по ревматология към МУ-София и Клиниката по ревматология на УМБАЛ „Света Анна". В кариерата си е работила и в УМБАЛ „Св. Иван Рилски", като освен в МУ - София, преподава клинична медицина за фармацевти и в Софийския университет.

Правителството одобри резултатите от неформалната среща на министрите от Европейския съюз с ресор жилищна политика

Министерският съвет одобри резултатите от участието на Република България в неформалната среща на министрите от Европейския съюз с ресор жилищна политика, проведена на 11-12 май 2026 г. в гр. Никозия, Република Кипър.

Срещата под надслов „Разкриване на потенциала на жилищния сектор: улесняване, иновации и привличане на инвестиции" се проведе в рамките на Кипърското председателство на Съвета на ЕС и имаше за цел обмен на мнения.

Проведените дискусии потвърдиха разбирането, че жилищните предизвикателства в Европа биха могли да се посрещнат с координирани действия на европейско, национално и местно равнище. Беше отчетен широк консенсус относно необходимостта от ускоряване на жилищното предлагане чрез съчетаване на облекчаване на административните процедури, иновативни строителни и финансови модели, по-ефективно използване и обновяване на съществуващия сграден фонд, както и мобилизиране на публични и частни инвестиции. Държавите членки, европейските институции, финансовите организации и заинтересованите страни подчертаха значението на предвидима регулаторна среда, цифровизацията, енергийната ефективност, социалната устойчивост и дългосрочната достъпност на жилищата. Особено внимание беше отделено на необходимостта бъдещата Многогодишна финансова рамка за периода след 2027 г. да третира жилищната политика като стратегически приоритет. Фокус беше поставен и на развитието на Паневропейската инвестиционна платформа за достъпни и устойчиви жилища и новия Европейски жилищен алианс. Беше потвърдена готовността за продължаване на политическия диалог и обмена на добри практики в рамките на предстоящите инициативи на Ирландското председателство и последващите формати на сътрудничество в ЕС.

България информира за разработването на единна информационна система за устройствено планиране, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството, с цел прилагането на изцяло електронни процедури - от подаването на документация до въвеждането в експлоатация. Българската страна представи информация относно Националния план за намаляване на административната тежест, Националния план за обновяване на сградния фонд с междинни цели за 2030, 2040 и 2050 г. и пилотния проект за въвеждане на Строително-информационно моделиране (СИМ/В1М). Беше отбелязана ролята на Националния декарбонизационен фонд, мерките по Плана за възстановяване и устойчивост и инвестициите в повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради.

Правителството ще предложи на Народното събрание да денонсира Договора за Енергийната харта и Протокола за енергоефективност

Министерският съвет ще предложи на Народното събрание да прекрати действието на Договора за Енергийната харта (ДЕХ) и на Протокола за енергоефективност и свързаните с нея природозащитни аспекти, подписани на 17 декември 1994 г. в Лисабон. Това е регламентирано в решение на Министерския съвет, взето на днешното му заседание. Така България се нарежда до Франция, Германия, Нидерландия, Полша, Испания, Люксембург, Словения, Дания, Португалия и други държави членки на ЕС, предприели към момента стъпки за денонсиране на договора.

Предвид несъответствието на ДЕХ с целите на ЕС в областта на енергетиката и климата, както и със съвременните стандарти за защита на инвестициите, в средата на 2023 г. са предприети действия за оттеглянето на ЕС и Евратом от Договора за Енергийната харта. В съответствие с приетите решения на ниво ЕС, на национално равнище е взето решение в посока оттегляне на Република България като страна по ДЕХ.

След приключване на националните процедури за оттеглянето на България ще бъде изпратено писмено уведомление до депозитаря. Съгласно член 47, параграф 1 от ДЕХ всяка страна може да направи това, ако са изтекли пет години от датата, на която договорът е влязъл в сила. За България тази дата е 16 април 1998 г.

Правителството въвежда нови изисквания за докладване от корабите в морските пространства на България

Министерският съвет одобри измененията и допълненията на Наредбата за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на Република България. С него в националното законодателство се въвеждат изискванията на Делегирана директива (ЕС) 2025/811, която актуализира видовете информация, подлежаща на докладване към системите за отчет на корабите.

Промените разширяват набора от данни, които капитаните на кораби с бруто тонаж 300 БТ и повече, трябва да предоставят при навлизане в район на система за задължително докладване, приета от Международната морска организация (IMO) и използвана от крайбрежната държава. Освен информация за навигационния статус, занапред ще се докладват и данни за застрахователните сертификати за морски искове, както и за свидетелствата за наличие на застраховка или друго финансово обезпечаване на гражданската отговорност по три международни конвенции - за щети от замърсяване с нефт, за замърсяване с корабно гориво и за изваждане на потънало имущество. Информацията се предоставя по електронен път пред Изпълнителна агенция „Морска администрация" и подлежи на актуализиране при промени.

С постановлението се прецизира терминологията в Наредбата, така че да съответства на действащото национално законодателство и на обнародваните международни актове. Отстранени са несъответствия, остарели термини и неточни препратки. Отразени са и организационните промени в Изпълнителна агенция „Морска администрация", включително създаването на Главна дирекция „Аварийно-спасителна дейност" и обособяването в нея на Морския спасително-координационен център.

Учредява се безсрочен сервитут върху поземлени имоти в землищата на Хаджидимово и Блатска за изграждане и на въздушен електропровод

Министерският съвет прие решение за възмездно учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горски територии - публична държавна собственост, в землищата на град Хаджидимово и село Блатска, община Хаджидимово, област Благоевград, за изграждане и обслужване на въздушен електропровод, включително на стъпките на стълбове до 100 кв. м, за обект: „Кабелно трасе на нова ВЛ 110 kV от повишаваща подстанция „Хаджидимово" в ПИ 04399.15.60, м. „Бааларда" по КККР на с. Блатска, общ. Хаджидимово до подстанция „Гоце Делчев" в ПИ 05606.35.83, м. „Капсии" по КККР на с. Борово, общ. Гоце Делчев". Решението е в съответствие със Закона за горите.

Одобрени са резултатите от българското участие в заседанието на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство

Правителството одобри доклада от участието на Република България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство на 26 май 2026 г. в Брюксел, Кралство Белгия

Съветът проведе обмен на мнения относно наличността и финансовата достъпност на торовете в ЕС - подкрепа за земеделските стопани и насърчаване на устойчиви продоволствени системи. Заедно с това, европейският комисар по земеделие и храни г-н Кристоф Хансен представи Плана на ЕК за действие относно торовете. Планът съчетава мерки за незабавна подкрепа за подобряване на финансовата достъпност и сигурността на доставките с дългосрочни действия за укрепване на вътрешното производство на торове, повишаване устойчивостта на доставките и насърчаване на биологични, нисковъглеродни и кръгови торове. Министрите като цяло приветстваха мерките, подчертавайки важността на осигуряването на стратегическата автономност на ЕС в производството и употребата на торове, като същевременно се защитава конкурентоспособността на земеделските производители и се гарантира достъпността на храните. Те приветстваха средносрочните и краткосрочните решения. Отбелязвайки положителното въздействие на временното спиране на тарифите върху определени торове, подчертаха необходимостта от активиране на незабавни мерки в подкрепа на земеделските производители, приемане на по-стратегически подход и осигуряване на непрекъснато наблюдение на развитието на пазара на торове. Делегациите също така отново подчертаха важността на осигуряването на силна и устойчива ОСЕЕ.

Европейската комисия представи актуална информация относно свързаните е търговията въпроси на селското стопанство. Тя подчерта, че работи за укрепване на издръжливостта на отрасъла чрез усилия за диверсифициране на пазарите. Изрази готовност да работи за постигане на реципрочност с търговските партньори на ЕС. Кумулативната оценка на търговските преференции на ЕК показва категорични икономически ползи от споразуменията за свободна търговия, като се отчита и достатъчно внимание към нашите чувствителни сектори.

В точка „Други въпроси" Република България, с подкрепата на Чехия, Гърция, Унгария, Румъния и Словакия, представи предложение за въвеждане на дерогация от правилото N+2 по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 - 2027 г. (СПРЗСР). Войната в Персийския залив и последващото блокиране на Ормузкия проток доведоха до рязко повишение на цените на суровия петрол и прекъсване на веригите на доставки за вноса на торове и препарати. В тази връзка страната ни предупреди, че може да се стигне до невъзможност за изпълнение в срок на вече поети ангажименти от страна на земеделските производители, включително изпълнение в срок на сключени договори. Затова предложи за 2026 календарна година, което е бюджет 2024 по финансов план, да се въведе цялостна дерогация по отношение на правилото за освобождаване на средствата N+2 за всички държави членки. В последвалата дискусия подкрепата си изразиха още 6 делегации. Комисията от своя страна заяви, че действащото законодателство вече дава възможност за дерогация при необходимост, с позоваване на форсмажорни обстоятелства като обяснение, че не всички средства по ангажименти са били разходвани. Комисията смята, че Планът за действие за торовете ще внесе допълнителна гъвкавост в рамките на ОСП. В тази връзка отбеляза, че държавите членки имат възможност да пренасочват, съобразно своите нужди, необходимите ресурси, които в крайна сметка да достигнат до съответните бенефициери.

Одобрена е позицията на Република България за предстоящото заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство

Кабинетът одобри позицията на Република България за предстоящото заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което ще се проведе на 22 - 23 юни 2026 г. в гр. Люксембург, Велико херцогство Люксембург.

В областта на рибарството министрите ще обсъдят Съобщението на ЕК относно устойчив риболов в ЕС: актуално състояние и насоки за 2027 г., публикувано на 5 юни 2026 г. Република България приветства отчетената в Съобщението продължаваща тенденция към нарастване на устойчивостта на рибарството и наблюдаваното подобрение в състоянието на рибните запаси. Считаме за положителна и обнадеждаваща тенденцията за подобряване на състоянието на запаса от калкан, но за постигане на конкурентоспособен, устойчив и издръжлив риболовен сектор в дългосрочен план ще са необходими и допълнителни усилия. При определянето на риболовните възможности в Черно море за 2027 г. Република България счита за необходимо да бъдат отчетени решенията, които ще бъдат приети на годишната среща на Генералната комисия по рибарство за Средиземно море през месец октомври тази година.

Комисията ще представи резултатите от своята оценка на Общата политика в областта на рибарството (ОПОР), а министрите ще обменят мнения, с оглед предоставяне на политически насоки за по-нататъшните стъпки. Република България счита, че Регламентът за ОПОР, със своя интегриран подход за хармонизиране на неговите три фундаментални стълба - екологичен, икономически и социален, е незаменима правна рамка за устойчивото управление на рибарството на ЕС. Страната ни отчита положително, че прилагането му е допринесло за подобряване състоянието на експлоатираните запаси, макар и не с темпото, с което всички очаквахме.

В областта на земеделието Комисията ще представи актуална информация за състоянието на селскостопанските пазари, след което министрите ще обменят мнения. Необичайните студове и наводнения през май 2026 г. нанесоха сериозни щети на земеделските площи. Размерът на загубите не е напълно уточнен, тъй като все още се събира и обобщава информацията.

Секторът на млекопроизводството е изправен пред пазарен дисбаланс с нетипичен спад в изкупните цени на млякото от края на 2025 г. насам, особено и след ръста на цените на горивата поради международната ситуация. Страната ни ще подчертае необходимостта от прилагане на подходящи пазарни мерки за бърза реакция, включително чрез използване на средства от селскостопанския резерв. Неотложно трябва да се приложи мярката за временно доброволно намаляване на доставките.

Също така, България ще посочи, че въпреки лекото поскъпване на зърнените култури, цените им остават под нивата от миналата година. Страната ни ще подчертае и тревожното положение в сектора на розопроизводството и ще настоява да се обмислят възможностите за специфично подпомагане за този сектор в рамките на ОСП след 2027г.

Относно Регламента за изменение на стратегическите планове по ОСП и хоризонталните регламенти по отношение на торовете, България ще отбележи, че предвиденият размер на подпомагане на фермерите ще бъде недостатъчен за справяне с кризата. Въпреки това, за по-бързото обезпечаване на земеделските стопани, страната ни ще подкрепи общия подход на Съвета.

Министрите ще обсъдят също Обща селскостопанска политика след 2027 г. с фокус върху гъвкавостта, субсидиарността и общите цели на ЕС. България ще оцени положително постигнатия от Председателството напредък, но ще подчертае, че е необходимо работата да продължи с акцент върху гарантирането на равни условия на конкуренция, реално опростяване, достатъчно предвидимо финансиране и приложимост на изискванията.

Правителството одобри позицията на България за участие в заседанието на Европейския съвет

Министерският съвет одобри позицията на България за участие в редовното заседание на Европейския съвет, което ще се състои на 18-19 юни 2026 г. в Брюксел.

Държавните и правителствените глави на държавите членки на ЕС ще обсъдят широк спектър от теми, сред които Украйна, Близък изток, Многогодишната финансова рамка (2028-2034 г.); Конкурентоспособност и геоикономически предизвикателства; Европейска сигурност и отбрана. Лидерите ще приемат също така кратки заключения по темите Миграция, Борба с наркотиците, Разширяване и реформи, Република Молдова и Западни Балкани.

Одобрени са промени в Закона за равнопоставеност на жените и мъжете за подобряване на баланса между половете сред директорите в публичните дружества

Правителството прие промени в Закона за равнопоставеност на жените и мъжете, с които в законодателството на България се въвеждат разпоредбите на Директива (ЕС) 2022/2381 на Европейския парламент и на Съвета от 23 ноември 2022 г. за подобряване на баланса между половете сред директорите на дружества, регистрирани на фондовата борса.

Съгласно измененията най-малко 33% от всички директорски позиции в управителния и надзорния съвет, съответно на съвета на директорите на публичните компании трябва да се заемат от по-слабо представения пол.

Предвижда се с подаването на декларации за корпоративно управление публичните дружества да предоставят информация за броя на жените и мъжете в състава на своите управителни органи. Комисията за финансов надзор ще публикува на сайта си списък с компаниите, които отговарят на заложената в закона цел.

С преходните и заключителни разпоредби на Закона за равнопоставеност се предлагат промени в Закона за защита от дискриминация и Закона за публичното предлагане на ценни книжа, тъй като директивата за баланса между половете сред директорите на публичните дружества попада в техния предметен обхват.