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Георги Георгиев: България получи зелена светлина за излизане от Сивия списък за пране на пари

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Георги Георгиев СНИМКА: Личен профил във Фейсбук

България е получила зелена светлина за излизане от Сивия списък за пране на пари. Това съобщи депутатът от ГЕРБ Георги Георгиев във Фейсбук. 

Ето и цялата му публикация: 

Днес отчитаме огромен успех в тази толкова важна задача за България, за която отговарях лично в кабинета "Желяков".

В резултат на подготвените и изпълнени от нас през 2025 година мащабни реформи в Наказателния кодекс за модернизацията му и подобряване на уредбата срещу пране на пари, организирана престъпност, корупция и тероризъм, днес комитета МЪНИВАЛ към Съвета на Европа публикува финалния си доклад за оценка на направеното от предишния парламент и правителството ни, съгласно който България е изпълнила 40 от 40 от специфичните препоръки на мебдународната организация FATF, която следи за тези регулации и предстои държавата ни да бъде извадена от позорния и вреден за икономиката ни Сив списък за пране на пари.

Благодаря на целия ми екип в Министерство на правосъдието и на народните представители в 51-ото Народно събрание за огромния труд и смислените реформи, които бяха оценени днес подобаващо и от това печели българската икономика и имиджа на страната ни.

Георги Георгиев СНИМКА: Личен профил във Фейсбук

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