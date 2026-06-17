Георг Георгиев: С какво е важен руският патриарх за България, че сме готови да блокираме санкциите?

За нас буди недоумение фактът, с какво толкова за България е важен руският патриарх, че ние сме готови евентуално да блокираме целия 21-ви санкционен пакет, само и само руският патриарх да не попадне в санкциите.

Това каза бившият външен министър и депутат от ГЕРБ Георг Георгиев в парламента, след като по-рано днес външният министър Велислава Петрова потвърди твърденията на "Политико", че България не подкрепя част от новия пакет санкции срещу Русия. Тя уточни, че става въпрос за санкции, свързани с енергийната сигурност, които могат да засегнат "Лукойл" и тези, свързани с руския патриарх Кирил, които определи като "символни".

"Важно е да знаем какво представляват санкциите - в случая са оказване на ограничение на финансови активи на съответното физическо лице. Не мисля, че ограничаването на финансовите активи на руския патриарх в определени банки ще предотврати дейността му, каквато и да е тя", обясни външният министър Петрова.

"До момента последователната българска позиция винаги е била съгласувана с интересите ни, но и на съюзите, в които членуваме. От тази гледна точка България никога не е нарушавала европейското единство, особено когато става въпрос за теми, свързани със сигурността и отбраната", каза Георгиев.

"Санкциите срещу Русия са отговорът на ЕС за агресивната война, която Русия започна срещу Украйна. Те целят да отслабят икономически и политически страната, така че да не може да продължи да води своята агресивна война срещу Украйна", категоричен бе той.

"След Унгария ние се оказваме едва втората страна членка, която има обструкции срещу включването на руския патриарх в санкционните списъци. Затова питаме готови ли сме да спрем целия пакет, само и само руския патриарх да не попадне в него? И това означава ли, че България тотално ще дистанцира политиката си от политиката за единство на ЕС и ще повтори ли грешки, допускани от предишни администрации на други държави членки във времето назад, и ще направи ли така, че репутацията ни да бъде поставена силно под съмнение", запита бившият външен министър.

В момента се обсъжда 21-ият пакет от санкции срещу Русия. Европейската комисия ги представи на 9 юни.

Санкциите обхващат области като енергетиката, финансовите услуги, криптовалутите и търговията. За първи път се предлага забрана за влизане в ЕС на руски военни, които са участвали в агресията срещу Украйна.

Според "Политико" страната ни не иска да подкрепи 21-ия пакет, защото в санкциите е включен руският патриарх Кирил. Той беше добавен към новия пакет заради многократно изразяваната от него позиция в полза на войната.

Европейският съюз за втори път се опитва да наложи санкции на духовния водач. В началото на войната предложението беше блокирано от тогавашния унгарски премиер Виктор Орбан, който тогава каза, че Унгария не би допуснала и други духовни лидери да бъдат санкционирани.