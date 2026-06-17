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Вижте верните отговори на изпита по български за 7-и клас и разказа на Христо Раянов

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Ученици Снимка: Снимка: МОН

Министерството на образованието и науката публикува теста и ключа с верните отговори от изпита по български език и литература от националното външно оценяване в 7. клас, както и творбата на съвременния автор Христо Раянов "Въпрос №18", която учениците трябваше да преразкажат.

Учениците и техните родители могат да направят справка в сайта на МОН тук

Около 55 00 седмокласници се явиха на изпита днес.  По традиция учениците изслушаха и запис на текста, като тази година той бе прочетен от актрисата Гергана Стоянова.

Задачата, която изискваше формулиране на теза или антитеза, беше от разказа „Косачи" на Елин Пелин. Седмокласниците трябваше с няколко изречения да обяснят какво внушават думите на Лазо към Благолажа: "Ами чия чудновати работи, дето ми ги разправяш, защо ми са?"

Изпитът за седмокласниците бе с начален час 9,00 и се проведе в 1637 училища в страната.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

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