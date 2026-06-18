За първи път българско Камино - от Малко Търново до мощите на Йоан Кръстител

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Созопол е крайната точка на маршрута, благословен от Сливенския митрополит Арсений

За първи път у нас се създава официален поклоннически маршрут по подобие на прочутия испански Камино дe Сантяго, извървян от стотици хиляди туристи от цял свят.

Българският вариант, наречен “Път до мощите на свети Йоан Кръстител”, тръгва на 19 юни от Малко Търново при границата с Турция и минава през сърцето на Странджа, за да стигне до Созопол. Благословия за него е дал лично Сливенският митрополит Арсений.

За крайна точка на маршрута неслучайно е избран Созопол, тъй като там на остров Свети Иван при археологическа експедиция през 2010 г. бяха открити мощите на Йоан Кръстител от екипа на проф. Казимир Попконстантинов. Сега те се съхраняват в храм “Св. св. Кирил и Методий” в подстъпите на Стария град. Според историци това е една от най-значимите археологически находки в съвременната история на България. 16 години след откритието на проф. Казимир Попконстантинов тръгва първият поклоннически път в България.

Поклонническият път

ще бъде официално осветен на 24 юни

за празника Рождество на св. Йоан Кръстител. В този ден митрополит Арсений ще отслужи в руините на манастирския комплекс на остров Свети Иван архиерейска света литургия.

Като за начало пилигримският път от Малко Търново до Созопол ще бъде извървян от организаторите и гости от Испания, Белгия, Хърватия и Дания, които се очаква да пристигнат в Созопол в навечерието на празника.

Самият маршрут е замислен като духовно пътуване, съчетаващо молитва, поклонение, история и досег с природата на Странджа, казаха от Сливенската митрополия.

Дължината на маршрута е 80 километра

и преминава през 7 етапа: Малко Търново – Стоилово (11 км), Стоилово – Заберново (12,5 км), Заберново – Визица (7 км), Визица – Писменово (16,5 км), Писменово – Приморско (10 км), Приморско – Аркутино (11,5 км), Аркутино – Созопол (12,5 км).

По време на пътуването поклонниците

ще получат специален пилигримски паспорт,

който ще се подпечатва във всяко населено място. След изминаването на целия път Сливенската света митрополия ще издава специална църковна грамота, наречена “Йоанния”, с която се удостоверява, че поклонническият път до мощите на светеца е изминат.

“При нормално темпо с нощувки пътят се изминава за 4 дни. Но всеки има свободата сам да си направи програмата според физическите възможности и да прецени за колко време да го извърви”, коментира пред “24 часа” Димо Колев от туристическо дружество “Насам-натам”, който е участвал в разработката на маршрута. И добави, че няколко души вече са го изминали преди официалното му откриване.

Планинари твърдят, че пилигримите по българския Камино няма да срещнат големи трудности с планинския път, тъй като денивелацията в Странджа е сравнително ниска. Поклонниците ще минат през разнообразна природа, като ще пренощуват в къщи за гости по селата. За улеснение се предвижда и специална услуга за превоз на багаж. Мощите на Йоан Кръстител се съхраняват в специален реликварий.

Това е първият официализиран поклоннически маршрут в България, за който се издава сертификат. Български поклонници се организират и по друг маршрут от Велико Търново до Рила по стъпките на Иван Рилски, но той няма международно признание.

Пилигримският път до Созопол се реализира от Сдружение “Път до мощите на свети Йоан Кръстител” с изпълнителен директор Любомир Мечев. Партньори в проекта са общините Малко Търново, Царево, Приморско, Созопол и Бургас, както и с Природен парк “Странджа”, като основната цел на инициативата е популяризирането на българското духовно, историческо и културно наследство и насърчаване на поклонничеството за мощите на св. Йоан Кръстител.

Досега те са напускали само веднъж пределите на Бургаска област, за да бъдат изложени в София през есента на 2010 г.

По маршрута местните власти започнаха да работят още от ранна пролет, когато бе организирано почистването и маркирането на отделните трасета. Освен от указателни табели поклонниците ще бъдат водени и от

12 каменни маркера, поставени на ключови места по трасето на пътя от Малко Търново до Созопол

И Бургас се присъединява към проекта със свой поклоннически вътрешноградски маршрут, обединяващ ключови локации и обекти.

Пешеходен маршрут Вярвай в Бургас – от историята до вратите на храма

е символичното име на тура, който тръгва от жп гарата и автогара Юг в посока към сърцето на Бургас.

Началната му точка е туристическият информационен център и ще минава през арменската апостолическа православна църква “Сурп Хач”, православния храм “Света Богородица”, Синагогата, Грамофона, Културен център “Морско казино”, моста, паметника на Пушкин и бюста на Петко Задгорски, Регионална библиотека “Яворов”, етнографския музей, катедралния храм “Св. св. Кирил и Методий”, компаса на нулевия километър на Бургас, арката на Николай Чудотворец, католическата църква “Света Дева Мария Богородица” и стигне до източнокатолическия храм “Успение Богородично” и сградата на Френския католически пансион.

Печати в паспорта ще се бият на Информационния туристически център, на етнографския музей и в храма “Св. св. Кирил и Методий”

Освен вътрешноградския маршрут се разработва и трети, който ще тръгва от Бургас в посока Созопол към мощите на Йоан Кръстител.