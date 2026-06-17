Кабинетът предлага промени в длъжностите, изискващи висши офицерски звания

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Министерският съвет предлага на президента да бъдат направени промени в Указ № 85 от 28 февруари 2012 г., който определя длъжностите във Въоръжените сили на Република България и Националната служба за охрана, за които се изискват висши офицерски звания.

Според предложението от 1 септември 2026 г. длъжностите „Началник на щаба на Военновъздушните сили" и „Началник на щаба на Военноморските сили" да бъдат включени в списъка на позициите, за които се изискват съответно званията „бригаден генерал" и „флотилен адмирал".

От правителството посочват, че промяната има за цел да уеднакви изискванията към командванията на отделните видове въоръжени сили. Очакванията са тя да допринесе за по-ефективна командна структура и да осигури необходимия експертен капацитет за планиране и управление на операции както на национално, така и на съюзническо ниво.

Предложените изменения няма да доведат до допълнителни разходи за държавния бюджет.

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