Радан Кънев и Иво Христов влязоха във фейсбук сблъсък за преговорите за членство на РСМ в ЕС

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Евродепутатът Радан Кънев и вицепремиерът Иво Христов влязоха във фейсбук спор по повод преговорите за присъединяване на РСМ към ЕС.

Кънев обвини управляващите "за цената за изолацията, в която кабинетът на Румен Радев поставя България в рамките на ЕС".

Ето какво гласи цялата му публикация:

По най-важното гласуване в резолюцията за напредъка на Северна Македония в ЕП постигнахме - с общи усилия на всички български евродепутати - голям успех.

Скандалното предложение на докладчика Вайц за отпадане на текстовете, свързани с Втория протокол, мултидисциплинарната комисия и общата история беше отхвърлено и получи мизерна подкрепа.

Но трябва да имаме предвид, че по много други текстове изгубихме. Не мина и текстът, свързан със скандалния палеж на български дипломатически автомобили.

Започваме да плащаме цената за изолацията, в която кабинетът "Радев" поставя България в рамките на ЕС. И колкото повече ескалират тези популистки и проруски жестове на правителството и премиера, толкова по-висока ще бъде цената.

Иво Христов пък му отговори: "Плащаме цената на правителство на ППДБ с премиер Кирил Петков, което позволи да се даде ход на преговорите. Историческо предателство на българските интереси, което трябва да се помни."

"След всички плювни по "френското предложение" (което нито е френско, нито предложение, а европейска преговорна рамка), в момента всички го бранят и му треперят", отговаря му Радан Кънев.

"Това беше огромен успех, който превърна българската преговорна позиция в общоевропейска, която може да бъде променена само с единодушие. На това дължим и днешното успешно гласуване от снимката", посочи още Кънев.

Днес България и Европейският парламент (ЕП) нанесоха дипломатически удар на Република Северна Македония (РСМ), след като отхвърлиха третата поправка на докладчика Томас Вайц за отпадане на прословутия парагараф 73 от доклада за напредъка на страната по пътя ѝ към евроинтеграцията за 2025 г.

Въпросната точка настоява съвместната историческа комисия между България и Северна Македония да постигне ясни и осезаеми резултати, стъпвайки единствено на обективни, автентични и доказани исторически източници и документи, съгласно залегналото във Втория протокол от Договора за добросъседство. Окончателният текст на резолюцията беше приет с 411 гласа "За", 120 "Против" и 120 въздържали се.