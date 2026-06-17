Събитието беше под егидата на Софийска света митрополия, с благословението на Негово Светейшество Българския Патриарх и Софийски митрополит Даниил.

За шеста поредна година хиляди българи от цялата страна се събраха, за да заявят своята подкрепа за вярата, семейството, благочестието и бъдещето на България. Шествието се организира съвместно със Сдружение „Месец на семейството", фондация „Нашият дом е България", Сдружение РОД и Православно младежко сдружение „Св. Йоан Рилски".

Програмата започна в 17:00 часа с вечерното богослужение и молебен за българското семейство в храм „Св. Неделя", отслужени от Негово Светейшество Патриарх Даниил. С вълнуващо слово от сцената на „Шествие за семейството" Предстоятелят на Светия синод на Българската православна църква насърчи всички присъстващи да пазят и укрепват семейството като основна клетка на обществото и припомни значението на утвърденото в Конституцията разбиране за брака като съюз между мъж и жена. Той също добави и наставление към подкрепящите „София прайд" „да не превръщат греховните страсти в норма и идеология".

Приветствени слова изказаха и едни от основните съогранизатори на събитието – Кристиян Шкварек и Давид Александров.

Шествието беше подкрепено от множество общественици и личности, които със своето присъствие засвидетелстваха значимостта на каузата.

Послание към присъстващите имаше и Кубрат Пулев, който насърчи българските семейства и застана зад инициативата.

Подкрепа на шествието имаше и от представители на различни политически формации, сред които ВМРО, ГЕРБ/СДС, „Възраждане", „Величие", МЕЧ, ИТН, МИР, „България може" и др.

Особено силен обществен отзвук предизвика подкрепата, заявена от парламентарната група на „Прогресивна България", която чрез декларация от трибуната на Народното събрание застана в защита на българското семейство и неговото бъдеще.

В знак на признателност тази декларация беше прочетена и пред хилядите участници, събрали се пред храм „Св. Неделя" от Давид Александров.

За първа година по молба на Софийската света митрополия Шествието за семейството беше съпровождано от Гвардейския представителния духов оркестър на Националната гвардейска част с диригент подполковник Ради Радев.

Начело на Шествие за семейството застана лития от вярващи, носещи кръстове, хоругви и икони от Света хора, след нея беше Гвардейският представителния духов оркестър с лейтенант Марин Станков, които изпълняваха в продължение на почти един час емблематична маршова музика, след тях бяха организаторите на събитието, Негово Преосвещенство Браницки епископ Йоан – първи викарий на Софийския митрополит и български Патриарх Даниил, и свещеници от Софийска света митрополия.

Както всяка година 80-метрово българско знаме беше понесено от хората под звуците на над 50 от 100 каба гайди, Смолян и Момчиловци и гайдарски състав "Големите гайди", гр. Асеновград при храм "св. Николай Мирликийски" със ставрофорен иконом Йордан Георгиев. В Шествието се включиха и солистите на ансамбъл "Българе", ансамбъл „Пирин" и ансамбъл „Майсторите на танца".

Хиляди хора, стотици семейства, духовници, гвардейци, певци, музиканти, гайдари, танцьори, фотографи, оператори, деца, юноши, девойки, стари и млади вървяха заедно през централните улици на София в името на вярата, здравото семейство, заветите на предците ни, правдата и морала, рода и Родината. Тази година на шествието по собствена инициатива се присъедини и княгина Калина Сакскобургготска със своя съпруг - Китин Муньос.

Шествието премина по основните булеварди на столицата и достигна до храм-паметник „Св. Александър Невски", където прозвуча химнът на Република България и започна празничният концерт, организиран от фондация „Нашият дом е България". Снимки от концерта ще споделим в следваща публикация.

Тази година шествието се превърна в събитие с безпрецедентна институционална и обществена подкрепа!

За първи път станахме свидетели на толкова широко обединение около каузата за семейството – кауза, която надхвърля политическите различия и събира хора с обща грижа за бъдещето на България.

Шествието получи подкрепа от водещата политическа сила „Прогресивна България", от министерство на Отбраната, Софийска опера и балет, държавна опера Русе и още десетки неправителствени организации.

Слава Богу!

Благодарим на всички обществени личности, духовници, доброволци и дарители, които сбъднаха тази всеобща мечта!

Благодарим на медиите, които отразиха събитието и дадоха гласност на неговите послания.

Благодарим и на всички врагове, които се противопоставиха на шествието, опитаха се да го омаскарят, да лъжат, че няма да се случи, да търсят как да го злепоставят и да отказват с обиди и подигравки изпълнители от участие. По този начин тези хора показаха, че са изтъкани от злоба, но пък чрез обществения дебат нашата кауза събра още по-голяма гласност и популярност.

По време на шествието бяхме вербално нападнати от човек, защитник на "София Прайд", който с поведението си търсеше и физическа саморазправа. Ние не отвърнахме. Полицията си свърши работата след това.

Благодарим на всеки, който споделяше информация за събитието, който публикува снимки и видеа, който написа добра дума, подкрепи и показа истинското лице на Шествието за семейството – лице на радост, мир, кротост, вяра и надежда.

Скъпи приятели, братя и сестри, мили семейства, заради всички вас това дело си струва! Вярваме, че тази тема е значима и огромна, затова и шествието трябва да бъде мащабно, а усилията на всички ни – все по-големи.

Обществото ни показва, че е будно и чувствително към тези най-съкровени за нас теми. Ако не желаем България да заприлича на разградената от нравствени устои Европа – трябва да изразяваме позиция – мирно, с любов и пример. Ако не искаме децата ни да бъдат съблазнявани и осакатявани чрез антихуманни и антихристиянски идеологии – нека с присъствието си изповядваме Господа, Неговия Закон и всичко, което е свято, чисто, благородно, истинно, достойно, съзидателно и полезно за българските семейства и за нашите души!

В Името на нашия Господ Иисус Христос, Който извърши Своето първо чудо на сватбата в Кана Галилейска, ние ще продължаваме да служим на каузата за запазване чистотата на българското семейство. Вярваме, че "Шествие за семейството" може да прерасне в национално с помощта на Българската Православна Църква и Българския Патриарх Даниил, и да бъде пример не само за други градове в България, но и за цяла Европа.

Благодарим ви! Бъдете благословени! Слава на Бога за всичко!