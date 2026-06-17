Панов след 100 сигнала за мръсен въздух за ден: „Кроношпан" не може да обгазява целия град

Над 100 са сигналите за замърсяване на въздуха във Велико Търново само за последните 12 часа. Всеки един от тях е свързан с възобновената производствена дейност на завода на „Кроношпан".

Това стана възможно след като ВАС отмени заповедта на директора на РИОСВ за предварително изпълнение на принудителната мярка за спиране на линия за ПДЧ на завода.

Сигналите са получени както в контролния орган – Регионална инспекция по околна среда и водите, така и към Община Велико Търново, като веднага са насочени към инспекцията, информират от местната управа.

За ситуацията с обгазяване и смрад над града кметът на старата столица Даниел Панов разговаря с министъра на екологията Росица Карамфилова и официално сезира Министерството на околната среда и водите с настояване за незабавна цялостна проверка на възобновеното производство на плоскости от дървесни частици на „Кроношпан".

Община Велико Търново поиска и осигуряване на мобилна станция за измерване на чистотата на въздуха, с която да бъде направено независимо изследване в кварталите, от които има най-много оплаквания.

Панов настоява държавата чрез контролните си органи да установи спазват ли се всички условия по комплексното разрешително, включително и за недопускане на миризми извън производствената площадка, а при констатирани нарушения – да се вземат съответните адекватни мерки.

„Преди няколко дни ясно заявих – търпението на великотърновци относно замърсяването на въздуха е изчерпано. „Кроношпан" не може да обгазява целия град. Десетки хора лично ми се обадиха с оплаквания от задушлива миризма, лютене на очите, синкав пушек над кварталите.

Категорично смятам, че извън завода не трябва да има миризми, емисии, запрашаване и шум. РИОСВ и МОСВ трябва да докажат, че държавата си тежи на мястото и да пресекат всяка една нередност", коментира Панов. Той благодари на гражданите за активността.

По инициатива на Даниел Панов ще бъде организирана среща за всички въпроси, свързани с производството, мерките за екология, както и за контрола от държавните институции. Поканени ще бъдат представители на оператора, на Министерството на околната среда и водите и Регионалната инспекция по околна среда и води, както и на Регионалната здравна инспекция. Срещата ще бъде отворена за всички граждани.