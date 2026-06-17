Бойко Борисов: Приветствам приетия от ЕП доклад по напредъка на РСМ за 2025 г.

Приветствам приетия от ЕП доклад по напредъка на РСМ за 2025 г. и направените от него констатации. С гласа си евродепутатите от всички групи дадоха ясно да се разбере, че няма да се допусне злоупотреба с европейските правила и договорености. Това заяви в своя фейсбук публикация лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

Ето какво още пише той:

След подписването на Договора за приятелство и добросъседство през 2017 г., отново ГЕРБ застана в основата на размразяването на европейската перспектива за РСМ през 2022 г., когато бе договорен Европейският консенсус. Благодарение на мнозинство, което нашата парламентарна група осигури на тогавашните управляващи, НС прие декларацията, с която ясно очерта параметрите, които по-късно станаха основата и за самия договорен компромис между Брюксел и Скопие.

В този смисъл, атаката срещу Втория протокол към Договора за приятелство и добросъседство бе неуместна и контрапродуктивна. Поради тази причина се радвам, че мнозинството от членовете на ЕП категорично заявиха, че споразуменията трябва да се спазват, а опитите да бъдат заобиколени с процедурни хватки ще бъдат предотвратявани.

Българската позиция остава ясна и категорична - българите трябва да бъдат вписани в Конституцията на западната ни съседка, за да може тя да започне своя преговорен процес по същество. За да продължат обаче тези преговори трябва стриктно да се изпълняват, както Договора за приятелство и добросъседство, така и всички протоколи към него, както всъщност е предвидено в европейската преговорна рамка. Всичко друго ще среща неразбиране и широк институционален и обществен отпор, както в България, така също и в Европа.

Днес България и Европейският парламент (ЕП) нанесоха дипломатически удар на Република Северна Македония (РСМ), след като отхвърлиха третата поправка на докладчика Томас Вайц за отпадане на прословутия парагараф 73 от доклада за напредъка на страната по пътя ѝ към евроинтеграцията за 2025 г.

Въпросната точка настоява съвместната историческа комисия между България и Северна Македония да постигне ясни и осезаеми резултати, стъпвайки единствено на обективни, автентични и доказани исторически източници и документи, съгласно залегналото във Втория протокол от Договора за добросъседство. Окончателният текст на резолюцията беше приет с 411 гласа "За", 120 "Против" и 120 въздържали се.