Проф. Костадин Ангелов сезира премиера Радев за жалбите срещу „Кроношпан"

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Народният представител от Велико Търново проф. Костадин Ангелов (ГЕРБ-СДС) сезира министър-председателя Румен Радев за жалбите на гражданите на старата столица, свързани с мръсен въздух от дейността на завода на „Кроношпан". По официален ред сигналът е изпратен и до министрите на околната среда и водите и на здравеопазването – д-р инж. Росица Карамфилова-Благова и Катя Ивкова.

„Днес Велико Търново осъмна със задушливи миризми и замърсяване на въздуха. Сигналите на гражданите вече са десетки. Само за няколко часа над 50 души ми писаха от различни квартали – с едно и също оплакване. Посочваният източник е „Кроношпан". Снимките на синкавия дим говорят повече от всякакви думи.

Като лекар категорично заявявам: това е пряк риск за здравето на хората - особено на децата, възрастните и хронично болните.

Като председател на Комисията по здравеопазването настоявам за незабавни и решителни действия от държавните институции", коментира проф. Ангелов. И категорично призова за временно спиране на дейността на „Кроношпан" до пълното привеждане на производството в съответствие със закона и екологичните стандарти.

„Здравето на гражданите не подлежи на компромис", завършва проф. Ангелов.