Шефката на РУО във Велико Търново: Правим анализ на резултатите, няма стая с повече точки

Заставам твърдо зад директора и зад колегите, те не биха си позволили подобно нещо. Това коментира шефката на Регионалното управление на образованието във Велико Търново Здравка Минчева по повод сигнала от родител, че квестори са диктували верните отговори на учениците от 4. клас на националното външно оценяване по математика в ОУ "Петко Славейков". "В момента си правим анализ на резултатите по стаи и няма такава, която да се откроява с повече точки. Съвсем равномерно са разпределени. Ще си направим и други проверки, но мисля, че този анонимно подаден сигнал е по-скоро злонамерен", коментира Минчева. Тя поясни, че за матурите за 7 клас е изпратен представител на РУО и на двата изпита, за да се избегнат подобни съмнения.

Половин час след началото на НВО квесторите са започнали да диктуват верните отговори, а на тези с отворен отговор - решенията били записвани на дъската, извън обсега на камерите в класната стая. Децата са били предупредени да си мълчат, защото било за тяхно добро, се посочва в сигнала до БНР.

Директорката на училището Данка Борисова днес е прегледала записите от камерите по време на изпита. Той е бил с три паралелки четвъртокласници. От кадрите без звук няма данни за нарушения на квесторите и вмешателство в изпита.

72-ма четвъртокласници от училището са се явили на изпита. Постигнатият резултат е средно 66,65 точки, или много добър 4,69. Осем ученици са получили по над 90 точки от максималния резултат от 100 точки.