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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23061575 www.24chasa.bg

Дирекцията за строителен контрол откри три трафопоста в Баба Алино

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Незаконният град в местността Баба Алино.

Регионалната дирекция за национален строителен контрол (РДНСК) е констатирала наличие на три трафопоста на територията на местността Баба Алино край Варна, съобщиха от Областната администрация в града. Комплексната проверка за наличие на незаконно строителство в този район е инициирана от областния управител Марио Смърков.

В отговора на дирекцията за строителен контрол, подписан от директора ѝ инж. Петър Москов, е посочено, че е направена проверка и е изпратено писмо до „Електроразпределение Север" АД с искане за допълнителна информация.

От РДНСК допълват, че енергийното дружество трябва да уточни през коя година са присъединени трафопостовете към мрежата, като изнесе данни за разрешенията за ползването им, инвестиционните проекти, издадените разрешителни за строеж, удостоверението за въвеждане в експлоатация, времето на монтиране и броя на поставените измервателни уреди в района, съобщи БТА.

Отговорът на фирмата с исканата информация би трябвало да бъде предоставен до пет работни дни.

Незаконният град в местността Баба Алино.

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