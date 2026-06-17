Кметът на Пловдив спря строителството на комплекса до дигата на Марица

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Проверките са установили несъответствия между строителните документи и действащите устройствени планове

Кметът на Община Пловдив Костадин Димитров издаде заповед за спиране на строителството на обекта "Многофамилна жилищна сграда с подземни гаражи", намиращ се в жилищен парк "Марица-север".

Документът е от 16 юни т.г. и е въз основа на извършени проверки и констатирани нарушения в инвестиционния и разрешителния процес.

Със заповедта се разпорежда спиране на строителните дейности, освобождаване на строежа и строителната площадка от хора, механизация, изделия, продукти, материали и други, забрана за достъп до обекта, както и преустановяване на захранването с електрическа енергия и вода.

Експерти на Община Пловдив са извършили редица проверки, в следствие на които са установени несъответствия между издадените строителни документи и действащите устройствени планове, както и неизпълнение на изисквания, свързани с опазването на околната среда и биологичното разнообразие.

Още през месец май са издадени заповеди за отмяна на скицата-виза за проектиране, техническия инвестиционен проект и разрешението за строеж. Впоследствие е съставен констативен акт, в който подробно са описани установените нарушения и несъответствия. В същия месец главният архитект на Пловдив арх. Яна Желязкова отне правомощията на главния архитект на район "Северен" за издаване на разрешения за строеж.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд.