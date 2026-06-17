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Кметът на Пловдив спря строителството на комплекса до дигата на Марица

24 часа Пловдив онлайн

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Жители на пловдивския район "Северен" протестират заради строежа на многоетажна жилищна сграда Кадър: Нова

Проверките са установили несъответствия между строителните документи и действащите устройствени планове

Кметът на Община Пловдив Костадин Димитров издаде заповед за спиране на строителството на обекта "Многофамилна жилищна сграда с подземни гаражи", намиращ се в жилищен парк "Марица-север".

Документът е от 16 юни т.г. и е въз основа на извършени проверки и констатирани нарушения в инвестиционния и разрешителния процес.

Със заповедта се разпорежда спиране на строителните дейности, освобождаване на строежа и строителната площадка от хора, механизация, изделия, продукти, материали и други, забрана за достъп до обекта, както и преустановяване на захранването с електрическа енергия и вода.

Експерти на Община Пловдив са извършили редица проверки, в следствие на които са установени несъответствия между издадените строителни документи и действащите устройствени планове, както и неизпълнение на изисквания, свързани с опазването на околната среда и биологичното разнообразие.

Още през месец май са издадени заповеди за отмяна на скицата-виза за проектиране, техническия инвестиционен проект и разрешението за строеж. Впоследствие е съставен констативен акт, в който подробно са описани установените нарушения и несъответствия. В същия месец главният архитект на Пловдив арх. Яна Желязкова отне правомощията на главния архитект на район "Северен" за издаване на разрешения за строеж. 

Заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд.

Жители на пловдивския район "Северен" протестират заради строежа на многоетажна жилищна сграда Кадър: Нова

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