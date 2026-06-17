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Димитър Стоянов ще участва в среща на министрите на отбраната на страните-членки на НАТО

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Димитър Стоянов, министър на отбраната СНИМКА: ЙОРДАН СИМЕОНОВ

Министърът на отбраната Димитър Стоянов ще участва в срещата на министрите на отбраната на страните-членки на НАТО, която ще се проведе на 18 юни в Брюксел, Белгия. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на отбраната. 

По време на форума ще бъде обсъдено прилагането на най-важните решения, свързани с отбранителния и възпиращ потенциал на НАТО, включително в контекста на подготовката за предстоящата Среща на върха на Алианса в Анкара, Турция.

В рамките на работните сесии министрите на отбраната ще дискутират и ключови въпроси от актуалния дневния ред на Алианса, сред които изпълнението на поетите ангажименти за повишаване на разходите за отбрана и на капацитета на отбранителната индустрия.

Димитър Стоянов, министър на отбраната СНИМКА: ЙОРДАН СИМЕОНОВ

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